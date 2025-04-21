أنصار الله تعلن مهاجمة هدفين في عسقلان وإيلات وحاملتي طائرات أمريكيتين (فيديو)

أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن، اليوم الاثنين، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفت إحداهما هدفًا حيويًّا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في عسقلان، بطائرة مسيّرة من نوع يافا.

وأضاف المتحدث العسكري باسم أنصار الله يحيى سريع في بيان متلفز أن قوات الجماعة استهدفت بالعملية الأخرى هدفًا عسكريًّا في منطقة إيلات “أمّ الرشراش” جنوبي فلسطين المحتلة بطائرة مسيّرة من نوع (صماد 1).

وأشار سريع إلى أنه في إطار “تواصل التصدّي للعدوان الأمريكي المستمر على اليمن وردًّا على مجازره بحق المواطنين اليمنيين في محافظات عدّة وخاصة مدينة صنعاء، نفّذت قوات الجماعة عمليتين نوعيتين الأولى ضد حاملة الطائرات الأمريكية (ترومان) والقطع التابعة لها شمالي البحر الأحمر بصاروخين مجنّحين وطائرتين مسيّرتين”.

وأضاف أن العملية الأخرى “نفّذتها القوة البحرية وطائرات مسيّرة ضد حاملة الطائرات (فينسون) وقطعها البحرية في البحر العربي بثلاثة صواريخ مجنحة وعدة طائرات مسيّرة”.

بيان القواتِ المسلحة اليمنية بشأن استهداف "هدفاً حيوياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ عسقلان وهدفاً عسكرياً في منطقةِ أمِّ الرشراشِ" واستهداف حاملتي الطائرات الأمريكية "ترومان وفينسون" وقطعهما البحرية في البحر الأحمر – 21 أبريل 2025م

pic.twitter.com/pefFLzg7lA — العميد يحيى سريع (@army21yemen) April 21, 2025

تواصل العمليات الإسنادية

وقال سريع في بيانه إن قواتهم “ستواصل عملياتها الإسنادية إلى عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بوتيرة متصاعدة خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف “ستواصل قواتنا عملياتها العسكرية في البحرين الأحمر والعربي في استهداف كافة القطع المعادية ولن تثنيها عشرات الغارات الأمريكية المعادية عن مواصلة إسنادها للشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم”.

يذكر أنه منذ 15 مارس/آذار الماضي، شنّت القوات الأمريكية مئات من الغارات على اليمن، أدت إلى مقتل نحو 70 مدنيًّا وإصابة نحو 150 آخرين.

وتستمر الغارات الأمريكية بعد أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب لجيش بلاده بشن هجوم كبير على جماعة أنصار الله في اليمن، مهدّدًا بالقضاء على الجماعة تمامًا.