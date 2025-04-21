ارتفاع عدد الشهداء داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر إلى 65

أعلنت هيئات فلسطينية معنية بالأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، استشهاد الأسير ناصر خليل ردايدة (49 عاما) في مستشفى هداسا بعد نقله من سجن عوفر، يوم السبت.

وذكرت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” و”نادي الأسير الفلسطيني”، في بيان مشترك، أن الأسير الردايدة، من بلدة العبيدية، أصيب برصاص جيش الاحتلال عند اعتقاله في سبتمبر/أيلول 2023.

وأشار البيان إلى أن الأسير ردايدة “مكث في مستشفى (تشعاري تسيدك) فترة بعد اعتقاله وإصابته إصابة بليغة”.

وقال إن ردايدة -وهو متزوج وأب لسبعة أبناء- هو الشهيد الثاني بين صفوف الأسرى الذي يعلن عن استشهاده في سجون الاحتلال في غضون أربعة أيام.

وأضاف البيان أنه باستشهاد ردايدة يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 65 شهيدا، مشيرا إلى أن من بينهم 40 على الأقل من غزة.

وذكر أن عدد “شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 بلغ حتى اليوم 302، فيما بلغ عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم 74 من بينهم 63″ منذ بدء الحرب على غزة.

وحمّل البيان سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد ردايدة، وجدد مطالبة المنظومة الحقوقية الدّولية بـ”المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا (الفلسطيني)”.

من جهتها، نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأسير ناصر ردايدة الذي استشهد “بعد تدهور صحته خلال اعتقاله في سجن عوفر جرّاء التعذيب والإهمال الطبي”.

وقالت حركة حماس في بيان إن “الظروف المأساوية التي يحياها أسرانا بسجون الاحتلال تمثل انتهاكا لكل المواثيق وجرائم حرب تستوجب الضغط على الاحتلال ومحاسبة قادته”، وجدد البيان الدعوة “لكل المؤسسات الإنسانية والحقوقية للتحرك بكل قوة وتحمل مسؤوليتها تجاه أسرانا”.