اقتحام جديد بقيادة المتطرف غليك.. ومجلس حكماء المسلمين يرد على دعوات “تفجير” الأقصى (فيديو)

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية، وإن المتطرف عضو الكنيست السابق “يهودا غليك” قدّم شروحًا حول “الهيكل المزعوم” أمام عدد من المقتحمين.

وكانت جماعات يمينية إسرائيلية قد دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

استفزاز لمشاعر المسلمين

من جانبه أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الدعوات التحريضيَّة المتطرفة من منظمات استيطانية إسرائيليَّة، التي تدعو إلى تفجير المسجد الأقصى المبارك وقبَّة الصخرة.

وأكد مجلس الحكماء في بيان رفضه القاطع لمثل هذه الدَّعوات المتطرفة، التي تمثل استفزازًا لمشاعر ما يقرب من مليارَي مسلم حول العالم، وتمثِّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية.

كما أدان المجلس في بيانه الانتهاكات بحق المسيحيين في القدس، بما في ذلك منع الوصول إلى الكنائس والاعتداءات الجسدية.

يُدينُ مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة الدعوات التحريضيَّة المتطرفة من منظمات استيطانية إسرائيليَّة، التي تدعو إلى تفجير المسجد الأقصى المبارك وقبَّة الصخرة، مؤكدًا رفضه القاطع لمثل هذه الدَّعوات المتطرفة، التي تمثل… pic.twitter.com/ppTWK29ShE — مجلس حكماء المسلمين – Muslim Council of Elders (@MuslimElders) April 20, 2025

ودعا البيان إلى ضرورة توفير الحماية الكافية للمقدسات الدينية ووقف الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وإقرار حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وكانت منصات استيطانية إسرائيلية متطرفة قد تداولت مقطع فيديو أنتجته بتقنية الذكاء الاصطناعي لتفجير المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه، بعنوان “العام القادم في القدس المبنية”.