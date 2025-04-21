الجثث تفحمت.. شهداء ومصابون إثر غارة إسرائيلية على مخيم بنادي الجزيرة (فيديو)

ارتفع عدد الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الاثنين إلى 27 شخصًا، وفق ما أفادت مصادر طبية للجزيرة مباشر.

واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة بجانب نادي الجزيرة الرياضي وسط مدينة غزة.

وأظهرت صور حصرية حصلت عليها الجزيرة مباشر اللحظات الأولى عقب القصف الإسرائيلي الذي استهدف خيمة تؤوي نازحين في النادي.

وأظهرت المشاهد احتراق جثث الشهداء وتفحمها بعد اشتعال النار في خيام النازحين، وتصاعد الدخان بكثافة جراء القصف.

وهرعت قوات من الدفاع المدني إلى مكان القصف في محاولة لإطفاء الحرائق ونقل جثث الشهداء والجرحى.