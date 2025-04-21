الجيش السوداني: مقتل 33 مدنيا وإصابة العشرات بقصف الدعم السريع أحياء الفاشر

أعلنت الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني بمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور غربي البلاد، مقتل 33 مدنيًّا وإصابة العشرات.

جاء ذلك جراء ما وصفته الفرقة بأنه قصف عشوائي شنته قوات الدعم السريع على أحياء المدينة طوال يوم أمس الأحد.

وأوضحت الفرقة السادسة بالفاشر، أن قواتها ردّت بقوة وحزم، مما أجبر الدعم السريع على التراجع وإيقاف القصف.

وأكدت الفرقة السادسة، أن الأوضاع بمدينة الفاشر تحت سيطرتها، وأن قواتها تعمل بتنسيق وتناغم تام في ميدان المعركة، وفقًا للبيان.

قصف مدفعي

ومنذ أيام تواصل قوات الدعم السريع قصفها المدفعي لمدينة الفاشر، وهو ما أوقع عشرات القتلى والجرحى، بحسب السلطات السودانية.

تأتي هذه التطورات، بعد أيام من هجوم الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور وإعلانها السيطرة عليه بعد اشتباكات مع الجيش والقوات المساندة له، مما أدى إلى سقوط 400 قتيل، ونزوح عشرات الآلاف، بحسب الأمم المتحدة.

وتشهد الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور منذ 10 مايو/أيار 2024، اشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة، التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الـ5.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف إبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.