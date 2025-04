الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرانسيس بعد يوم من ظهوره في عيد الفصح

أعلن الفاتيكان، اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، عن عمر يناهز 88 عامًا.

جاء ذلك بعد يوم واحد فقط من ظهوره الذي طال انتظاره في ساحة القديس بطرس بمناسبة قداس عيد الفصح.

وفي بيان صدر عن الكاردينال كيفن فاريل عبر قناة الفاتيكان على تليغرام، قال “هذا الصباح في تمام الساعة 7:35 (0535 بتوقيت غرينتش)، عاد أسقف روما، البابا فرنسيس، إلى منزل الآب”.

يُذكر أن البابا فرنسيس، الذي كان أول بابا من أمريكا اللاتينية، قاد الكنيسة الكاثوليكية لسنوات عديدة، حيث تميّزت فترته بالعمل على إصلاحات داخل الكنيسة والدعوة إلى العدالة الاجتماعية والسلام العالمي.

Pope Francis died on Easter Monday, April 21, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican's Casa Santa Marta. pic.twitter.com/jUIkbplVi2

— Vatican News (@VaticanNews) April 21, 2025