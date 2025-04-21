سياسة|الفاتيكان

الفاتيكان يكشف عن أسباب وفاة البابا فرنسيس

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس (غيتي)
21/4/2025-|آخر تحديث: 22/4/202512:11 AM (توقيت مكة)

جاء في وثيقة وقعها مدير إدارة الصحة والنظافة في الفاتيكان أندريا أركانجيلي، اليوم الاثنين، أن وفاة البابا فرنسيس حدثت إثر إصابته بجلطة دماغية تسببت في دخوله بغيبوبة وفشل في الدورة الدموية للقلب.

وقال أركانجيلي في الوثيقة إن “الوفاة تم تأكيدها من خلال تسجيل تخطيط كهربية القلب”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وذكرت الوثيقة أيضًا مشكلات صحية كان يعانيها البابا، وهي “الفشل التنفسي الحاد خلال التهاب رئوي ثنائي متعدد الميكروبات، وتوسُّع القصبات الهوائية المتعدد، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري من النوع الثاني”.

وكان البابا يعاني منذ أكثر من شهرين تداعيات التهاب رئوي حاد.

وتمتع البابا فرنسيس بشعبية واسعة بين أتباع كنيسته في مختلف أنحاء العالم، لكنه واجه معارضة شرسة من بعضهم، ولا سيما داخل الكنيسة، بسبب إصلاحات دعا إليها أو قام بها.

ووُضع جثمان البابا فرنسيس في نعش عند الساعة 18.00 بتوقيت غرينتش في كنيسة بيت القديسة مارتا حيث كان يعيش منذ عام 2013 قبل تسجيته في كاتدرائية القديس بطرس بدءًا من الأربعاء المقبل. وسيقرر الكرادلة، غدًا الثلاثاء، موعد الدفن الذي يُفترض أن يكون بين اليوم الرابع والسادس من الوفاة.

ودقت أجراس بازيليك القديس بطرس حزنًا عند الظهر.

وكان البابا الأرجنتيني قد نُقل، في 14 فبراير/شباط الماضي، إلى مستشفى جيميلي بسبب إصابته بالتهاب رئوي. وأعلن الفاتيكان حينها أنه في وضع “حرج”. وخرج من المستشفى في 23 مارس/آذار الماضي بعد 38 يومًا من الاستشفاء، وهي أطول مدة قضاها في المستشفى منذ بداية توليه منصبه.

وقام بجولة، أمس الأحد، بين المصلين في باحة القديس بطرس في سيارته “البابا موبيلي”، وقد بدا متعَبًا، ولم يتمكن إلا من قول بضع كلمات، بينما تلا أحد مساعديه النص الذي أراد التوجه به إلى المصلين.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان