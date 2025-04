الفاتيكان يكشف عن أسباب وفاة البابا فرنسيس

جاء في وثيقة وقعها مدير إدارة الصحة والنظافة في الفاتيكان أندريا أركانجيلي، اليوم الاثنين، أن وفاة البابا فرنسيس حدثت إثر إصابته بجلطة دماغية تسببت في دخوله بغيبوبة وفشل في الدورة الدموية للقلب.

وقال أركانجيلي في شهادة الوفاة، إن “الوفاة تم تأكيدها من خلال تسجيل تخطيط كهربية القلب”.

وذكرت الوثيقة أيضا مشكلات صحية يعانيها البابا وهي “الفشل التنفسي الحاد خلال التهاب رئوي ثنائي متعدد الميكروبات، وتوسع القصبات الهوائية المتعدد، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري من النوع الثاني”.

