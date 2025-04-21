القسام تبث مشاهد كمين “كسر السيف” ضد قوات الاحتلال في بيت حانون (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاثنين، مقطع فيديو يوثّق تنفيذها لكمين أطلقت عليه اسم “كسر السيف” شرقي بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأظهر الفيديو استهداف جيب عسكري إسرائيلي من نوع “ستورم” في شارع العودة، حيث بدا واضحًا انقلاب الآلية العسكرية.

كما أظهر المقطع استهداف قوة الإسناد التي هرعت إلى المكان باستخدام عبوة “تلفزيونية 3” مضادة للأفراد، إضافة إلى استهداف موقع مستحدث للقوات الإسرائيلية بأربع قذائف “آر بي جي” وعدد من قذائف الهاون.

وفي المشاهد، ظهرت مقاتلون في منطقة مفتوحة وهم يطلقون النار على آلية عسكرية إسرائيلية.

وكانت كتائب القسام، قد أعلنت الأحد، أن مقاتليها نفذوا “كمينًا مركَّبًا” استهدف سيارة جيب عسكرية من نوع “storm” تابعة لقيادة كتيبة جمع المعلومات القتالية الإسرائيلية في فرقة غزة.

ومساء السبت، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط في صفوفه وإصابة 3 عسكريين آخرين، بينهم ضابطة، بجروح خطيرة، خلال إحدى المعارك في شمال القطاع.

وبذلك يرتفع عدد العسكريين الذين أقر جيش الاحتلال بمقتلهم منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 847 قتيلا، بينهم 408 منذ بدء العملية البرية في الـ27 من الشهر ذاته.