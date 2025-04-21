بها 3 آلاف دولار.. سرقة حقيبة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية في مطعم بواشنطن

تعرضت وزيرة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة كريستي نويم لحادث سرقة أثناء تناولها العشاء في مطعم بوسط العاصمة واشنطن، مساء الأحد.

وقالت الوزيرة، اليوم الاثنين، خلال فعالية في البيت الأبيض إن المسألة لم تُحل بعد.

ونقل موقع شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن مصدر في أجهزة إنفاذ القانون أن جهاز الخدمة السرية، المسؤول عن تأمين الوزيرة، راجع لقطات كاميرات المراقبة في المطعم، التي أظهرت رجلًا أبيض مجهول الهوية يرتدي كمامة طبية وهو يسرق حقيبتها ويغادر المطعم.

وتمكَّن السارق من الفرار بالحقيبة، التي كانت تحتوي على بطاقة الدخول الخاصة بالوزيرة إلى وزارة الأمن الداخلي، ومفاتيح شقتها وجواز سفرها ونحو 3 آلاف دولار نقدًا.

كما كانت الحقيبة تحتوي على رخصة القيادة الخاصة بالوزيرة وأدويتها وحقيبة “مكياج” ودفاتر شيكات فارغة.

وأضاف المصدر أن جهاز الخدمة السرية فتح تحقيقًا لتتبُّع السارق.