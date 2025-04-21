“عُطلة أمان شاملة” في جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد سلسلة حوادث خطيرة

أمر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، اليوم الاثنين، بإيقاف شامل للتدريبات في جميع وحدات الجيش، بعد سلسلة حوادث خطيرة، شملت مقتل جنود وانفجار ذخيرة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن “رئيس الأركان، زامير أصدر تعليمات بفرض عُطلة أمان شاملة في جميع وحدات جيش الدفاع، وذلك في أعقاب سلسلة من الحوادث الأمنية الخطيرة التي وقعت خلال الأسابيع الأخيرة”.

وشملت الحوادث بحسب الهيئة “إطلاق نار غير متعمّد من رشاش متوسط داخل مدرّعة من طراز نَمِر، ومركبة عسكرية صعدت على لغم في الشمال، إضافة إلى انقلاب ناقلة جنود في قناة مائية، وسقوط جندي في بئر، إلى جانب حالات أخرى من إطلاق قذائف وطلقات عن طريق الخطأ”.

“توقّف مؤقت”

وقد أعلنت قيادة الجيش أن هذا التوقّف المؤقت في النشاطات التدريبية والعملياتية، المقرر أن يستمر حتى يوم غد الثلاثاء، يهدف إلى تعزيز إجراءات السلامة، ووُصِف بأنه “قيمة عليا لحماية حياة المقاتلين والمقاتلات”، لا سيما في ظل ظروف الحرب والاحتكاك المستمر.

وذكرت الهيئة أن الحوادث تعيد إلى الأذهان حادثة سقوط مروحية الإنقاذ من طراز “ينشوف” في سبتمبر/أيلول 2024، قرب محور فيلادلفيا في رفح جنوبي قطاع غزة، التي أسفرت عن مقتل ضابطي احتياط من وحدة الإنقاذ 669، وإصابة 7 جنود آخرين، 4 منهم بجروح بالغة.

ووفقًا لبيانات نشرها جيش الاحتلال مطلع هذا العام، فقد سُجّلت 1325 حادثة عملياتية منذ بداية الحرب على قطاع غزة، منها 1166 في قطاع غزة، و159 في الجبهة الشمالية (الحدود اللبنانية)، مما يعكس تحديات السلامة التي تواجه القوات المنتشرة ميدانيًّا.