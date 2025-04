فضيحة سيغنال ثانية.. وزير الدفاع الأمريكي يشارك معلومات سرية مع زوجته وشقيقه ومحاميه

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الأحد أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث شارك معلومات حول ضربات جوّية لليمن في مجموعة دردشة ثانية عبر تطبيق “سيغنال” ضمّت زوجته وشقيقه ومحاميه الشخصي.

ويخضع هيغسيث، مقدم البرامج السابق في محطة “فوكس نيوز”، لتحقيق داخلي في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بعد مشاركته معلومات حسّاسة على خدمة الرسائل “سيغنال” في 15 مارس/آذار الماضي في محادثة شملت صحفيًّا في مجلة “ذي أتلانتيك” أُدخِل في الاجتماع خطأً.

وذكرت صحيفة “نيويوك تايمز” وشبكة “سي إن إن” أن هيغسيث شارك في اليوم نفسه أيضًا في حديث على مجموعة أخرى عبر سيغنال مع زوجته وشقيقه ومحاميه “فضلًا عن نحو عشرة أشخاص من أوساطه الشخصية والمهنية”.

ونقلت نيويورك تايمز عن أربعة أشخاص مطلعين على هذه المحادثة، أن وزير الدفاع نشر جداول الرحلات الدقيقة للطائرات، التي كان مقررًا أن تضرب أهدافًا لجماعة أنصار الله في اليمن، “وهي خطط الهجوم نفسها التي شاركها في اليوم نفسه على مجموعة سيغنال أخرى”.

وأوضحت الصحيفة أنّ زوجة الوزير، وهي صحفية وموظفة سابقة في محطة “فوكس نيوز”، لا تعمل في وزارة الدفاع، لكن شقيق هيغسيث ومحاميه يشغلان منصبين فيها.

وأضافت الصحيفة “لكن ليس واضحًا لماذا قد يحتاج أيٌّ منهما إلى أن يكون مطّلعًا على الضربات الوشيكة ضد أنصار الله في اليمن”.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين في البنتاغون حذّروا هيغسيث قبل أيام قليلة من أنه يجب ألّا يناقش معلومات متعلقة بالضربات في اليمن عبر “سيغنال”، وهي خدمة رسائل مشفرة تعتبر أقل أمانًا من القنوات الرسمية المستخدمة عادة للبيانات الحسّاسة.

وفي ردّه على هذا التقرير، اتهم الناطق باسم البنتاغون شون بارنيل صحيفة نيويورك تايمز بأنها “وسيلة إعلام تكره دونالد ترامب”، مؤكّدًا أن “مكتب وزير الدفاع يزداد قوة وكفاءة في تنفيذ توجيهات الرئيس ترامب رغم حملات التشويه المستمرة”.

وأكد أنه “لم تنشر معلومات سرية في محادثات عبر سيغنال”، ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

واضاف أن “نيويورك تايمز اعتمدت على روايات موظّفين مفصولين لديهم دوافع واضحة للإساءة إلى وزير الدفاع وتقويض أجندة الرئيس ترامب“.

ويوم الأحد أيضًا نشر جون أوليوت الناطق السابق باسم هيغسيث في البنتاغون مقال رأي لاذعًا جدًّا وصف فيه “شهرًا من الفوضى العارمة في البنتاغون”.

وكتب أوليوت “اعتاد الرئيس دونالد ترامب مساءلة كبار الموظفين لديه. لذا من الصعب توقعّ أن يبقى وزير الدفاع بيت هيغسيث في منصبه لفترة طويلة”.

ومن جانبه قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في منشور على منصة إكس “نعرف باستمرار كيف عرّض بيت هسيغيث الأرواح للخطر”.

وأضاف شومر “يجب إقالة هسيغيث”، واصفًا ترامب بأنه لا يزال “ضعيفا جدًّا” لعدم القيام بذلك.

The details keep coming out. We keep learning how Pete Hegseth put lives at risk. But Trump is still too weak to fire him.

Pete Hegseth must be fired.

— Chuck Schumer (@SenSchumer) April 20, 2025