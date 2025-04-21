قصة طفلة من غزة نجت بعد 6 أيام تحت الأنقاض واستشهاد أفراد أسرتها (فيديو)

بعد أن اعتقد الجميع أنها استُشهدت مع أفراد أسرتها، كُتب للطفلة ريماس خليفة (7 أعوام) عمر جديد، بعدما ظلت 6 أيام تحت أنقاض منزلها المدمر في قطاع غزة.

وتعرَّض منزل الأسرة في مدينة غزة لقصف بصاروخين من جيش الاحتلال الإسرائيلي، أسفر عن استشهاد والدَي ريماس وأشقائها الثلاثة وتدمير المنزل بالكامل.

وقالت ريماس للجزيرة مباشر إنها كانت تلعب مع إخوتها، بينما كانت والدتها تعد الطعام، قبل قصف المنزل.

وبقيت ريماس تحت الركام فاقدة الوعي وبلا طعام أو ماء طوال ستة أيام، ومصابة في رأسها وعينها.

وبحسب رواية الأهالي، لاحظ أحد سكان الحي خلال مروره قرب أنقاض المنزل يدًا صغيرة تخرج من تحت الركام، فسارع إلى إنقاذ الطفلة ونقلها إلى المستشفى.

وقالت ريماس للجزيرة مباشر إنها حزينة للغاية بعد استشهاد أفراد أسرتها، خاصة شقيقتها الصغيرة غزل التي كانت تشاركها اللعب واللهو.

وأعربت عن أملها في أن تصبح معلمة لتدرس للأطفال.

ودعت ريماس إلى وقف الحرب على قطاع غزة، قائلة “بيكفي موت. بدنا نعيش”.