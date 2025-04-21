مستشار حميدتي يعلق على محاكمة قادة من الدعم السريع بتهمة قتل والي غرب دارفور (فيديو)

وصف محمد مختار النور، المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي) محاكمة 16 شخصًا غيابيًّا، بينهم حميدتي وشقيقاه، بتهمة قتل والي غرب دارفور خميس أبكر، بأنها “صورية وليست لها أي قيمة قانونية”.

وأمس الأحد، بدأت “محكمة الإرهاب” في بورتسودان جلساتها، لمحاكمة المتهمين بقتل والي غرب دارفور في 14 يونيو/حزيران 2023.

وقُتل أبكر مع شقيقه بعد وقت وجيز من اعتقاله من قِبل قوات الدعم السريع التي نشرت مقطع فيديو، ظهر فيه الوالي القتيل بصحبة مقاتلين من الدعم السريع. وجرى تداول واسع لمشاهد التمثيل بجثته.

وقال مختار النور إن المحاكمة الحالية امتداد لما سمّاها “المسرحيات المستمرة” منذ تأسيس الدولة السودانية عام 1956، مشيرًا إلى أن هذه المحاكمات تستهدف كل من يعارض هذه الدولة.

ووصف مختار النور الدولة السودانية التي تأسست عام 1956 بأنها “دولة معطوبة تأسست على أسس عنصرية وعرقية”، مستشهدًا بكون النائب العام ومساعديه ينتمون جميعًا إلى قبيلة واحدة، وفق زعمه.

ووصف مختار النور القضاء في السودان بأنه “مجرد أذرع وأدوات من دولة 56، ويجب إزالتها تمامًا وتأسيس دولة تحتضن الشعب السوداني وتنوعه وتحترم القانون”.

وتابع “ما يحدث هو إذلال وقهر للشعب السوداني، وليس هناك قضاء عادل في حكومة البرهان”.

من قتل والي دارفور؟

المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع يرد على تصريحات النائب العام السوداني#الجزيرة_مباشر #السودان pic.twitter.com/BztOwjoq6I — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 21, 2025

وتساءل المستشار القانوني لحميدتي عن سبب عدم محاكمة رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، على ما وصفها بـ”الجرائم المرتكبة في ولايات الجزيرة وكردفان والنيل الأزرق”.

وبشأن مقتل والي غرب دارفور، نفى مختار النور مسؤولية قوات الدعم السريع عن الجريمة، مؤكدًا أن الفيديوهات المتداولة لمقتل الوالي لا علاقة لها بهم.

وأكد مختار النور أن قوات الدعم السريع هي من أوصلت الوالي إلى سدة الحكم، وهي من كانت تعالج مشكلاته القبلية في الولاية. وأضاف أن مقتل والي غرب دارفور السابق حدث بالتزامن مع أحداث قبلية تقف وراءها أجهزة استخبارات. وأوضح أن حميدتي ليس له أي مصلحة في قتل الوالي خميس أبكر، وأنه ذهب إلى الولاية لحل مشكلات قبلية حدثت بين المكونات العربية وقبيلة المساليت.

وقال مختار النور إن الوالي القتيل احتمى بقيادة الدعم السريع التي وفرت له الحماية لفترة محدودة، وبعدها طلب الوالي المغادرة إلى تشاد.

وتابع أن قيادة الدعم السريع منحته سيارة وحراسة، لكنه تعرَّض لكمين على بُعد 70 كيلومترًا من الحدود التشادية، وأدى الكمين إلى مقتله ومقتل 3 من قوات الدعم السريع التي كانت تحرسه، وفق روايته.