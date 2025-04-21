“منفتحون على إيجاد تسوية”.. روسيا تعلق على استبعاد أمريكا انضمام أوكرانيا للناتو

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استبعاد انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يبعث الرضا لدى موسكو، لكنه أحجم عن التعليق على آمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع.

وصرّح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس فلاديمير بوتين وروسيا لا يزالان منفتحين على إيجاد تسوية للأزمة الأوكرانية، وأن العمل مع الولايات المتحدة مستمر.

وأعلن ترامب الأحد تفاؤله بشأن التوصل إلى حل للصراع الأوكراني الروسي، وكتب عبر شبكته (تروث سوشيال) للتواصل الاجتماعي “آمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع”.

مكاسب تجارية للبلدين

وأضاف ترامب في منشوره “سيبدأ كلاهما بعد ذلك في القيام بأعمال تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة تزدهر وتجني ثروة”.

وقد دعا ترامب مؤخرًا أوكرانيا وروسيا إلى إظهار استعدادهما للتوصّل إلى تسوية للحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.

وكان ترامب قد هدد، الجمعة، بالانسحاب من المفاوضات، في غياب أي تقدّم سريع في المناقشات المنفصلة التي يجريها مساعدوه منذ عدّة أسابيع مع كييف وموسكو.

يشار إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف شاركا في محادثات مع مسؤولين روس بقيادة وزير الخارجية سيرغي لافروف في السعودية حول سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

روسيا تستأنف ضرباتها

وعلى الصعيد الميداني، استأنفت روسيا ضرباتها الجوية لأوكرانيا، وفق ما ذكر مسؤولان محليان أوكرانيان، اليوم الاثنين، في أعقاب هدنة هشّة استمرت 30 ساعة أعلنتها موسكو بمناسبة عيد الفصح.

وأوضح بيسكوف لوكالات أنباء روسية أن بوتين “لم يُصدر أيّ أمر بتمديد وقف إطلاق النار”.

وذكر حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك في شرق أوكرانيا سيرغي ليساك على تليغرام أن “الجيش الروسي أطلق طائرات مسيّرة على المنطقة”.

وأضاف أن أضرارًا لحقت بمنزل واندلع حريق في مصنع للمواد الغذائية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وقال حاكم ميكولايف (جنوب) فيتالي كيم إن الغارات الجوية الروسية استؤنفت أيضًا في المنطقة.

كما أفاد حاكم منطقة تشيركاسي (وسط) إيغور تابوريتس بحدوث ضربات بطائرات مسيرة. وكتب على تليغرام “في سمائنا، تم تدمير ثماني طائرات مسيرة روسية من قبل قوات ووسائل الدفاع الجوي”.

ومساء الأحد، اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وافق على وقف إطلاق النار، روسيا بانتهاك هدنة عيد الفصح “أكثر من 2000 مرة”، لكنه أكد أنه لم تحدث أيّ غارات جوية روسية خلال النهار.

وفي هذا السياق، اقترح وقف أيّ ضربات باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ على المنشآت المدنية مدة لا تقل عن 30 يومًا.

“فشل هجوم على مواقع روسية”

من الجانب الروسي، أعلنت وزارة الدفاع عن محاولات فاشلة من قبل جنود أوكرانيين “لمهاجمة مواقع روسية” في منطقتي سوخا بالكا وبجاتير في منطقة دونيتسك، شرقي أوكرانيا.

وأعلنت موسكو أنّ كييف هاجمت أيضًا مناطق بريانسك وكورسك وبيلغورود الحدودية الروسية، مشيرة إلى “سقوط قتلى وجرحى من المدنيين”.

وأكدت روسيا استعادة السيطرة على نحو 99.5% من الأراضي التي احتلها الأوكرانيون في منطقة كورسك الروسية منذ صيف عام 2024.

ومن شأن هذا التقدم أن ينقل الجبهة بكاملها مرة أخرى إلى الأراضي الأوكرانية.