“مواقفه مشهودة بشأن غزة”.. حماس تقدّم التعازي إلى المسيحيين بالعالم في وفاة بابا الفاتيكان

قدَّمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعازيها إلى الكنيسة الكاثوليكية في العالم وعموم المسيحيين في وفاة البابا فرنسيس الذي وافته المنية، صباح الاثنين، عن عمر ناهز 88 عامًا.

وقالت حماس في بيان إنها “تتقدم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى الكنيسة الكاثوليكية في العالم، وإلى عموم المسيحيين، في وفاة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة في خدمة القيم الإنسانية والدينية”.

وأشادت الحركة بـ”مناقب البابا فرنسيس ومواقفه في تعزيز قيم الحوار بين الأديان، والدعوة إلى التفاهم والسلام بين الشعوب، ونبذ الكراهية والعنصرية”.

وتابعت في هذا السياق، قائلة “عبَّر في أكثر من مناسبة عن رفضه للعدوان والحروب في العالم، وكان من الأصوات الدينية البارزة التي نددت بجرائم الحرب والإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.

وثمَّنت حماس “المواقف الأخلاقية والإنسانية للبابا فرنسيس”، وأكدت “أهمية مواصلة الجهود المشتركة بين أصحاب الرسالات السماوية والضمائر الحية في مواجهة الظلم والاستعمار، ونصرة قضايا العدالة والحرية وحقوق الشعوب المظلومة”.

وفي خطاب البابا فرنسيس الأخير خلال احتفالات عيد الفصح، أمس الأحد، ندَّد بـ”وضع مأساوي مخجل” في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الحرب “تولّد الموت والدمار”، وتسبب وضعًا إنسانيًّا “مروعًا وشائنًا”.

وقال بابا الفاتيكان في رسالته التي قرأها أحد معاونيه من على شرفة كاتدرائية القديس بطرس “أدعو الأطراف المتحاربة إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن (الأسرى الإسرائيليين)، وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني الذي يتضور جوعًا ويتوق إلى مستقبل يسوده السلام”.

وأضاف البابا “أنا قريب من آلام المسيحيين في فلسطين وإسرائيل، كما أنني قريب من الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي”.

وتابع “يتوجّه فكري إلى شعب غزة، ولا سيما إلى الجماعة المسيحية فيها، إذ ما زال النزاع الرهيب يولّد الموت والدمار، ويسبب وضعًا إنسانيًّا مروعًا وشائنًا”.

Pope Francis died on Easter Monday, April 21, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican's Casa Santa Marta. pic.twitter.com/jUIkbplVi2

— Vatican News (@VaticanNews) April 21, 2025