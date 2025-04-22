“أنت هنا للاستمتاع وابني يخدم في الجيش”.. محتجون يطاردون بن غفير في ميامي الأمريكية (فيديو)

طارد أحد الأشخاص وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أثناء تريضه في شوارع مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صراخ أحد المارة على بن غفير فيما يحاول أحد أفراد الحراسة إبعاده عن طريق الوزير الإسرائيلي.

وفي الفيديو يحذر الرجل أفراد الحراسة من المساس به بينما يصرخ على بن غفير قائلا: “لماذا أتيت إلى هنا؟”.

وأضاف موجها حديثه لبن غفير “جئت للاستمتاع بماء البركة إلى جانب يائير نتنياهو” في إشارة إلى نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتابع “نحن يمينيون أكثر منك يا بن غفير، نجلي يخدم في الجيش الإسرائيلي، جئت للاستمتاع إلى جانب نجل نتنياهو، ونحن نقاتل في البلاد”.

وأردف الرجل قائلا “هذا ما يحدث، هناك من يقاتل في إسرائيل، وهنالك المتهربون من الجيش وأبناء المتهربين من الجيش”.

وكان بن غفير قد استقبل بهتافات غاضبة وصيحات استهجان لدى وصوله إلى مطار “فورت لودرديل” في ولاية فلوريدا.

وصرخ المحتجون على بن غفير في صالة الوصول بالمطار، وقالت إحدى النساء لدى رؤيته “فلتسقط حكومة الدماء”، “الدم على يديك يا بن غفير، اذهب إلى الجيش”.

فيما طالبته امرأة أخرى بإطلاق سراح المختطفين (الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة) لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.

كما دعته سيدة أخرى إلى ذكر 5 أسماء من الأسرى، قائلة “أنت عنصري يا بن غفير“.

وتابعت “أنت وقح يا بن غفير. اذهب للقتال في الجيش. أنت لا تهتم بالمختطفين ولا تكترث باللذين يقتلون في غزة“.

وبالرغم من مطاردته والانتقادات الموجهة له، حرص بن غفير على التلويح بيديه للمحتجين أثناء خروجه من المطار.

بن غفير يصل الولايات المتحدة في أول زيارة رسمية

وصباح الاثنين، وصل بن غفير إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في أول زيارة رسمية له منذ مقاطعته من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وكانت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة جو بايدن قاطعت بن غفير وهو زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، بسبب مواقفه اليمينية.

وقال مكتب بن غفير في بيان إنه وصل الولايات المتحدة في زيارة دبلوماسية وسياسية، سيزور خلالها عدة ولايات أمريكية.

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يلتقي بن غفير خلال الزيارة بممثلي الجاليات اليهودية وشخصيات عامة ومسؤولين في الحكومة الأميركية.

ولم يحدد البيان المسؤولين الأمريكيين الذين سيلتقي بهم، ولا مدة الزيارة.

وهذه هي أول زيارة رسمية لبن غفير إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ تسلمه منصبه نهاية العام 2022 ومنذ تولي ترامب مهامه في يناير/كانون الثاني الماضي.

ويواصل كل من بن غفير ووزير المالية زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الدعوات للاستيطان وضم الضفة الغربية واحتلال قطاع غزة وقطع المساعدات الإنسانية عن القطاع وإقامة المستوطنات فيه وتهجير سكانه.