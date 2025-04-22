أنصار الله: أسقطنا مسيَّرة أمريكية للمرة السابعة خلال أقل من شهر (فيديو)

قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله في اليمن إنهم تمكنوا من إسقاط مسيَّرة أمريكية في الأجواء اليمنية للمرة السابعة خلال أقل من شهر، باستخدام صاروخ أرض-جو محلي الصنع.

وأضاف يحيى سريع، خلال كلمة مصورة اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الخاصة بالجماعة أسقطت طائرة أمريكية من طراز “إم كيو-9” أثناء قيامها بتنفيذ “مهمة عدائية في أجواء سواحل محافظة حجة”.

وتابع أن عملية الإسقاط جرت بصاروخ أرض-جو محلي الصنع “وتُعَد الطائرة هي السابعة التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها من هذا النوع خلال شهر إبريل (نيسان) الجاري، والـ22 خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادًا لغزة”.

وأشار سريع إلى أن قوات أنصار الله نفذت “عمليتين عسكريتين استهدفت من خلالهما حاملتَي الطائرات الأمريكيتين ‘ترومان’ و’فينسون’ والقطع الحربية التابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي، وذلك بعدد من الصواريخ المجنَّحة والطائرات المسيَّرة”.

يُذكر أن جماعة أنصار الله استأنفت، منذ منتصف مارس/آذار الماضي، هجماتها ضد السفن الأمريكية والإسرائيلية، وأعلنت أن هذه العمليات تأتي تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.