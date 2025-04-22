إيران تحتجز سفينتين ترفعان علم تنزانيا بتهمة نقل وقود مهرَّب في مياه الخليج

احتجزت إيران سفينتين أجنبيتين تنشطان في تهريب الوقود الإيراني في مياه الخليج، وفق ما أفادت وكالة أنباء محلية، اليوم الثلاثاء.

وأوردت وكالة فارس أن بحرية الحرس الثوري الإيراني احتجزت ناقلتَي نفط أجنبيتين تنشطان في تهريب الوقود، موضحة أنهما ترفعان علم تنزانيا.

ووفق وكالة فارس، فإن السفينتين “كانتا تنقلان 1.5 مليون لتر من وقود الديزل المهرَّب”، وقد أوضحت الوكالة أن الناقلتين هما “سي رينجر” و”سلامة”.

وأشارت الوكالة إلى أن عدد أفراد الطاقم الأجانب في السفينتين يبلغ 25 شخصًا، من دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن مصيرهم.

وأفادت الوكالة بأن السفينتين المحتجزتين جرى نقلهما إلى ميناء بوشهر (جنوب غرب) لإجراء المقتضيات القانونية.

وتعلن القوات الإيرانية بانتظام احتجاز سفن تنشط في تهريب الوقود في الخليج.

ويُعَد سعر الوقود في إيران من الأدنى في العالم، وهو ما يجعل التهريب إلى دول أخرى مربحًا.