استهداف كراج بلدية جباليا بغارة مباشرة وتوثيق مكالمة مع طرف إسرائيلي (شاهد)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت، صباح اليوم الثلاثاء، كراج بلدية جباليا شمالي قطاع غزة، في غارة مباشرة استهدفت ما تبقّى من معدات البلدية من جرافات وشاحنات نقل النفايات.

وأظهرت المشاهد التي حصلت عليها الجزيرة مباشر، حالة من الفوضى والذعر في الموقع، حيث سُمع صوت استغاثات المواطنين وتحذيراتهم من الأسلاك المكشوفة ومخاطر القصف، فيما حاول المسعفون ورجال الإطفاء الوصول إلى المكان وسط صعوبات كبيرة.

توثيق مكالمة

ووثّقت المشاهد اتصال أحد سكان جباليا مع طرف إسرائيلي، في محاولة للحصول على إذن بعودة السكان ودخول طواقم الإسعاف إلى الموقع المستهدف، بعد أن منعتهم قوات الاحتلال من الاقتراب.

23 شهيدا منذ الفجر

وأسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم، عن استشهاد 23 فلسطينيا وإصابة آخرين، في تصعيد جديد يستهدف الأحياء السكنية ومناطق تجمّع النازحين.

واستشهد 5 مواطنين إثر قصف منزل يعود لعائلة “بكر” غرب مدينة غزة، فيما أدى استهداف منزل قرب دوار في منطقة “السكة” وسط خان يونس إلى استشهاد 9 أشخاص وسقوط عدد من الجرحى.

وفي شمال القطاع، استُهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة تل الزعتر شمال شرقي مخيم جباليا، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين، كما استشهد 3 آخرين جراء قصف استهدف تجمعًا للمواطنين في بئر النعجة غربي المخيم.

واستشهد مواطنان في قصف على مفترق صوفا شرق رفح، ليصل إجمالي عدد الشهداء إلى 23 منذ ساعات الصباح الأولى، وسط استمرار القصف واستهداف المناطق المدنية.