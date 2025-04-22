“اضرب بعصاك”.. نشيد جديد للقسام مستلهم من لقطة السنوار قبيل استشهاده (فيديو)

أطلقت الجوقة العسكرية لكتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- نشيدًا جديدًا بعنوان “اضرب بعصاك”، مستوحى من اللحظات الأخيرة للقائد الشهيد يحيى السنوار، حين ألقى عصاه باتجاه مسيّرة إسرائيلية قبل اغتياله، في مشهد بات رمزًا للتحدي والمقاومة.

رسالة تعبئة

ويبدأ النشيد بصوت السنوار بكلمات تعبّر عن قدسية المسجد الأقصى والمدينة المباركة، مؤكدًا أن الله سيبارك كل معركة وكل حشد يُحشد من أجلها، وموجّهًا نداءً صريحًا إلى جماهير الأمة العربية والإسلامية للاستعداد للزحف نحو فلسطين، وكسر الحدود، وتغيير الواقع “المرير” الذي تعيشه الأمّة منذ عقود.

كما تضمّن النشيد رسالة تعبئة موجهة إلى الجماهير، داعيًا إلى تغيير الواقع العربي والإسلامي الذي وصفه بـ”المرير”، والتوحّد في معركة التحرير.

وبعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصبح يحيى السنوار المطلوب الأول لدى إسرائيل، إضافة إلى محمد الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام.

ولم يظهر السنوار علنًا خلال تلك الحرب، وأصبح التخلص من زعيم حماس أهم الأهداف الاستراتيجية للعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وفي يوم الخميس 17 أكتوبر 2024 نشر جيش الاحتلال وجهاز الشاباك بيانا مشتركا، أعلنا فيه مقتل 3 أشخاص في خلال عملية اشتباك جنوبي القطاع، وأنهما يحققان في احتمال أن يكون السنوار من بينهم.

وفي اليوم التالي أكّدت حماس استشهاده ونعته في بيان مشددة على أن اغتيال قادتها لن يزيد الحركة إلا قوة وصلابة. أما الضيف، فقد أعلن أبو عبيدة -المتحدث باسم القسام- في 30 يناير/كانون الثاني 2025، استشهاده رفقة قادة كبار في الكتائب.