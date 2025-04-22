الجماعة الإسلامية في لبنان تعلن استشهاد أحد قادتها بضربة إسرائيلية استهدفت سيارته

أعلنت الجماعة الاسلامية في لبنان، اليوم الثلاثاء، استشهاد أحد قيادييها بضربة اسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة تقع إلى جنوب بيروت.

ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني، تواصل إسرائيل شنّ ضربات دامية تقول إنها تستهدف عناصر في حزب الله أو “بنى تحتية” عائدة له لا سيما في جنوب لبنان.

قيادي أكاديمي

ونعت الجماعة الاسلامية في بيان “القيادي الأكاديمي والأستاذ الجامعي الدكتور حسين عزات عطوي”، مضيفة أنه اغتيل بضربة من مسيّرة اسرائيلية “استهدفت سيارته أثناء انتقاله صباح اليوم الثلاثاء… من منزله في بلدة بعورتا إلى مكان عمله في بيروت”.

وقالت “إنّنا في الجماعة الإسلامية ندين هذه الجريمة الجبانة، ونحمّل العدو الصهيوني المسؤولية عنها، ونسأل إلى متى ستظلّ هذه العربدة الصهيونية تعبث بأمن لبنان واللبنانيين؟”.

سيارة محترقة

وأظهرت صور على مواقع التواصل هيكل السيارة المستهدفة المحترقة تمامًا، وقد طوّقت وحدات الجيش اللبناني المكان، بينما حضرت فرق الأدلة الجنائية لتفقده.

من موقع اغتيال القيادي بقوات الفجر الجناح العسكري للجماعة الإسلامية الشيخ حسين عطوي في بعورتا قرب الدامور بجبل لبنان. pic.twitter.com/01s2fz7hJ7 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 22, 2025

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن مصادر أمنية قولها “استهدفنا مسؤول كبير في حماس والجماعة الإسلامية بلبنان”.

وخلال الأشهر الأولى من المواجهة بين حزب الله واسرائيل التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبنّت الجماعة الاسلامية مرارًا عمليات إطلاق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل. وشكّلت الجماعة مع جناحها العسكري كذلك هدفًا لضربات إسرائيلية عدة خلال تلك الفترة.