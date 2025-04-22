الداخلية السورية تعلن القبض على أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية في نظام الأسد

أعلنت وزارة الداخلية السورية، أن مديرية أمن اللاذقية تمكنت من إلقاء القبض على العميد سليمان التيناوي، أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية في نظام بشار الأسد.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها بموقع فيسبوك، أن التيناوي متورط في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، أبرزها مجزرة جيرود في ريف دمشق عام 2016.

كما شغل التيناوي منصب مسؤول التنسيق بين قيادات حزب الله اللبناني ومجموعات طائفية أخرى في سوريا، وقدّم دعماً عسكرياً لهذه المجموعات.

وبعد القبض عليه، أُحيل التيناوي إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى لمواجهات في عدد من المحافظات.

كما تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية، لا سيما في منطقة الساحل، معقل كبار ضباط نظام الأسد وطائفته.