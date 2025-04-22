بعد إخفاء قسري وتعذيب مروع.. تقرير يكشف أماكن احتجاز 60 معتقلا من غزة

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية) ونادي الأسير الفلسطيني، الثلاثاء، قائمة بأسماء أكثر من 60 معتقلًا من قطاع غزة، تم الحصول على ردود من جيش الاحتلال بشأن أماكن احتجازهم في سجون الاحتلال ومعسكراته.

وأوضحت الهيئة أن هذه الردود تأتي ضمن مئات الردود التي حصلت عليها المؤسسات المختصة منذ إتاحة الآلية لمعرفة مصير معتقلي غزة، بموجب التعديلات القانونية على ما يُسمى قانون “المقاتل غير الشرعي”.

وأكدت الهيئة أن الاحتلال ما زال ينفذ جريمة الإخفاء القسري بحق العديد من المعتقلين.

وأضافت أن جيش الاحتلال يقدّم في حالات عديدة ردودًا متباينة بشأن المعتقل نفسه، مشيرة إلى أن المؤسسات المختصة تحوّل الأسماء التي كُشف عن أماكن احتجازها إلى الطواقم القانونية لترتيب زيارات لهم، لكن تنفيذ هذه الزيارات يعتمد على موافقة الاحتلال، سواء للمعتقلين في معسكرات الجيش أو السجون.

يُذكر أن آخر إحصائية نشرتها إدارة سجون الاحتلال، في بداية إبريل/نيسان الجاري، تشير إلى وجود 1747 معتقلًا من غزة ممن تصنفهم إدارة السجون “مقاتلين غير شرعيين”.

وأكدت الهيئة تسجيل شهادات عن عمليات تعذيب مروعة نُفذت بحق معتقلي غزة، خاصة في معسكر “سدي تيمان”، الذي برز بوصفه أحد أبرز أماكن الانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين، مشيرة إلى استمرار المستوى نفسه من الجرائم بحقهم.