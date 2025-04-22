تُستخدم لانتشال جثث الشهداء ورفع الأنقاض.. قصف إسرائيلي يدمر آليات ثقيلة بمقر بلدية شمال غزة (فيديو)

جدَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه المتعمَّد للبنى الخدمية الفلسطينية حيث قصف، فجر الثلاثاء، عددًا من المعدات الثقيلة القليلة المتبقية في قطاع غزة ومقر بلدية بمحافظة الشمال.

وخلَّف القصف المتعمَّد دمارًا واسعًا في مقر بلدية “جباليا النزلة” وبالمعدات الثقيلة الموجودة داخله التي أُحرقت بالكامل بعدما اندلعت فيها النيران جراء الاستهداف.

وأظهر مقطع فيديو، حصلت عليه الجزيرة مباشر، حجم الدمار الذي طال مقر البلدية والمعدات التي اندلعت فيها النيران.

وفي الفيديو، يظهر موظفو البلدية وبعض المواطنين وهم يحاولون إطفاء النيران باستخدام معدات يدوية وقوارير مياه صغيرة.

واستنكرت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة بشدة تدمير جيش الاحتلال لـ(9 كباشات) باستهدافها داخل مقر بلدية جباليا النزلة شمالي القطاع.

وقالت المديرية في بيان إنها “استخدمت الكباشات بالتعاون مع البلديات في المهمات الإنسانية لإزالة الركام وإنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء”.

ونقل البيان عن مدير الإمداد والتجهيز في الدفاع المدني محمد المغير قوله إن “الكباشات التسعة تم إدخالها عبر اللجنة القطرية المصرية على دفعتين خلال فترة وقف إطلاق النار الأخيرة”.

وأوضح “الآليات ضمت 5 كباشات CAT 950B، و3 كباشات CAT 950E، وكباشًا واحدًا CAT 972″”.

وأكد المغير أن “طواقم الدفاع المدني استخدمت تلك الآليات في انتشال جثامين ورفات الشهداء من تحت الأنقاض، وفي عمليات فتح الطرق لتحسين سرعة الاستجابة بمحافظتَي رفح وخان يونس”.

وتابع “الآليات استفادت منها بلديات محافظة الشمال في تسوية الأراضي لإنشاء مخيمات إيواء النازحين، وفي عمليات نقل جثامين الشهداء من المقابر الجماعية في محيط مستشفى كمال عدوان“.

وشدَّد المغير على أن “تلك الآليات لم تُستخدم إلا في العمل الخدماتي والإنساني”، مشيرًا إلى أنه جرى سابقًا “التوافق مع اللجنة القطرية المصرية على مكان مبيت الكباشات داخل كراج بلدية جباليا النزلة، وتم تزويدها بإحداثيات المكان”، مؤكدا أنها منطقة “لم يعلن الاحتلال الإسرائيلي أنها منطقة إخلاء أو عسكرية خطيرة”.

وأشار المغير إلى أن “استهداف الاحتلال الإسرائيلي لهذه الكباشات وكباشات تتبع لبلديات أخرى مخالفة صريحة للملحق الإضافي لعام 1977، الخاص بأجهزة التدخل الإنساني الخاص بحماية معدات ومركبات الدفاع المدني”.

ويأتي هذا الاستهداف مع مواصلة إسرائيل قصف الأجهزة والمعدات والعاملين في المجال الإنساني والخدماتي، إذ استهدف جيش الاحتلال، أمس الاثنين، تكية صغيرة تسهم في توزيع الطعام المجاني على الجائعين في أحد مخيمات النزوح بالقطاع، مما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين بينهم عاملون في المجال الإنساني، وفق مصادر طبية.

وجرى انتشال جثث بعض الشهداء، وهي محترقة ومتفحمة تمامًا، بسبب القصف المتعمَّد لهم.

وتمنع إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، دخول الآليات والمعدات الثقيلة إلى قطاع غزة، باستثناء الآليات التي جرى إدخالها عبر اللجنة القطرية المصرية، وذلك رغم المناشدات المتعددة التي أطلقتها منظمات حقوقية وحكومية من أجل انتشال جثث الشهداء من تحت أنقاض المنازل المدمرة.