جلسات مغلقة ودخان أبيض.. كيف ينتخب مجمع الكرادلة بابا الفاتيكان الجديد؟

بعد وفاة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، يوم الاثنين، من المتوقع انتخاب بابا جديد، فكيف يجري اختياره؟

يجتمع الكرادلة الناخبون خلال المجمع الفاتيكاني في جلسة مغلقة بكنيسة سيستينا لانتخاب خلَف البابا فرنسيس.

وما يلي لمحة عن مجريات التصويت التي حددها “الدستور الرسولي” الذي أقره البابا يوحنا بولس الثاني في عام 1996.

التحضيرات

ينتقل الكرادلة الناخبون الذين هم دون الثمانين من العمر (عددهم اليوم 135) إلى بيت القدّسة “مرتا” في الفاتيكان ويمكثون طوال المجمع.

صباح اليوم الأول، يحضرون قدّاسًا في كاتدرائية القديس بطرس.

بعد الظهر، يصلّون للروح القدس بحللهم الحمراء والبيضاء.

على أنغام الترانيم، يدخلون في موكب إلى كنيسة سيستينا التي يعاد تنظيمها للمناسبة وتخضع لإجراءات عزل مشدَّدة، ثم يحلفون على الإنجيل.

وفق تقليد موروث من القرون الوسطى، ينطق مدير المراسم بعبارة “إكسترا أومنس” (الجميع خارجًا)، فيخرج الأشخاص غير المخوَّلين للتصويت وتُغلق الأبواب، بهدف عزل الكرادلة عن العالم قدر المستطاع وتجنب أي تأثير خارجي.

الانتخاب

بالقرعة، يجري اختيار 3 كرادلة لفرز الأصوات و3 آخرين لجمع أصوات من هم بحالة مرض و3 مراجعين يدققون في عملية الفرز.

يتلقى الكرادلة الجالسون جنبًا إلى جنب تحت اللوحة الجدارية الشهيرة لمايكل أنجلو “يوم الدينونة” أوراق اقتراع مستطيلة الشكل كُتب في أعلاها “أنتخب كحبر أعظم” مع فراغ في الأسفل.

يكتب الناخبون يدويًّا اسم مرشحهم بخط لا يمكن التعرف على صاحبه، ويطوون الورقة مرتين.

من حيث المبدأ، يحظر على الكاردينال التصويت لنفسه.

يتوجه كل كاردينال بدوره إلى المذبح رافعًا بيده ورقة الاقتراع بحيث يمكن رؤيتها بوضوح، ويدلي بصوت عالٍ بقسَم باللاتينية مفاده “أشهد بيسوع المسيح الذي سيحكم عليَّ أنني أعطي صوتي لمن أعتبر أنه يجدر، بحسب مشيئة الله، انتخابه”.

يضع البطاقة في صندوق الاقتراع بوساطة صينية على مرأى من فارزي الأصوات، وينحني أمام المذبح قبل الرجوع إلى مقعده.

هؤلاء الذين لا يسمح لهم وضعهم الصحي أو سنهم بالتوجه إلى المذبح يسلّمون البطاقة إلى فارز الأصوات الذي يضعها في الصندوق نيابة عنهم.

بعد جمع كل الأصوات، يهز الفارز الصندوق لخلط الأوراق، وينقلها إلى وعاء آخر قبل تكليف فارز ثانٍ بعدّها.

يدوّن فارزان الأسماء، في حين يتلوها ثالث بصوت عالٍ من خلال ثقب الأوراق بإبرة عند مستوى كلمة “أنتخب” ويصلها واحدة بالأخرى قبل أن يتحقق المراجعون من عملية الفرز.

إذا لم يحصل أي كاردينال على ثلثي الأصوات، ينتقل المجمّع مباشرة إلى الجولة الثانية.

يُجري الكرادلة 4 جولات في اليوم، اثنتان منها صباحًا والأخريان في فترة بعض الظهر إلى حين انتخاب بابا.

تُتلف أوراق الجولات السابقة وتُحرق في موقد على يد الكاردينال المكلَّف بتصريف الأعمال لحين انتخاب بابا جديد.

يتصاعد من المدخنة التي يمكن رؤيتها من ساحة القديس بطرس دخان أسود إذا لم يتم انتخاب أي بابا، في حين يتحول لون الدخان إلى أبيض من خلال إضافة مواد كيميائية في حال تعيين حَبر أعظم.

إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة بعد 3 أيام، يتوقف الكرادلة ليوم صلاة قبل استئناف دورات الانتخاب لحين تعيين بابا جديد.

لدينا بابا

يتعيَّن على البابا الجديد بعد انتخابه الرد على سؤالين يوجههما إليه عميد الكرادلة هما: أتقبلون انتخابكم الكنسي حَبرًا أعظم؟ وأي اسم بابوي تريدون انتقاءه؟ وعند الرد بالإيجاب على السؤال الأول، يصبح الكاردينال المنتخب تلقائيًّا أسقف روما ورأس الكنيسة الكاثوليكية.

يقوم كل كاردينال بدوره بتحية البابا مبايعًا إيّاه حَبرًا أعظم قبل أن يعلن عميد الكرادلة للمؤمنين “لدينا بابا” وفق العبارة اللاتينية “أبيموس بابام”، فيخرج البابا الجديد إلى شرفة كنيسة القديس بطرس ليعطي بركته للمدينة والعالم.