“حرب بلا نهاية”.. هآرتس: هذا هو الوضع في قطاع غزة حاليا

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، يوم الاثنين، إن الواقع الميداني في قطاع غزة، وتحديدًا في مدينة رفح، يُظهر أنه “رغم كل جهود التسويق الإعلامي، فإن القتال ليس سوى تكرار لما سبق وأن جربه الجيش”.

ونقلت الصحيفة مشاهدات ميدانية من جولة نظّمتها قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من الصحفيين قرب كيبوتس “صوفا”، حيث يمكن رؤية دخان المعارك المتصاعد من رفح. وأشارت إلى أن العمليات القتالية، رغم تقديمها كمحاولة لاستعادة المختطفين، تفتقر إلى أي خطة عملية واضحة لتحقيق هذا الهدف.

وذكرت “هآرتس” أنه فيما “يعلن جميع القادة أن الهدف هو إعادة المختطفين، فإنهم يعجزون عن الإشارة إلى نشاط واحد يساعد على ذلك فعليًا”.

وقالت الصحيفة إن أحد كبار الضباط الذين قادوا الجولة قدّم خريطة تظهر توزّع قوات الجيش وتحركات السكان، وخصوصا في منطقة المواصي، والتي تُصنّف باعتبارها منطقة آمنة. لكن الصحيفة أوضحت أن هذه المنطقة لم تعد تُعتبر محمية كما في السابق، إذ صرّح مسؤولون بأن الجيش قد يضطر إلى إخلائها لاحقًا.

وأضافت أن كل مبنى في قطاع غزة بات يُصنّف باعتباره “بنية تحتية إرهابية”، ما يبرر استهدافه، ولم يتم استثناء إلا عدة مبان فقط يستخدمها الجيش كمقارّ مؤقتة.

وحسب تقرير “هآرتس”، يحاول الجيش محاصرة جيوب مقاومة لحركة حماس في مناطق مثل تل السلطان وحي الشابورة، حيث يُعتقد أن بعض مقاتلي كتائب رفح قد عادوا بعد وقف إطلاق النار، وأعادوا بناء البنية التحتية هناك.

جنود الاحتياط

ونقلت الصحيفة عن ضباط ميدانيين قولهم إن الضغط على جنود الاحتياط يزداد، وإن هناك جهودًا لتقليل هذا الضغط، ووصف أحد القادة الموقف بأنه “تحدٍ بالغ الصعوبة”، مشيرًا إلى أن التخطيط يتطلب فرض 70 يوم احتياط لكل جندي خلال عام 2025.

ويأتي هذا في ظلّ تقارير إضافية أوردتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، يوم الاثنين، بأن الجيش قرر سحب جنود من وحدات التدريب التابعة للواء “غولاني” من قطاع غزة، بعد ضغوط إعلامية وطلبات من أهالي الجنود.

كما أعلن الجيش وقف تشغيل الجنود المتدربين من لواءي “غفعاتي” والمظليين في العمليات داخل القطاع، وأقرّ بإرسال هؤلاء الجنود رغم عدم استكمالهم تدريباتهم، وذلك بسبب النقص الحاد في عدد القوات الميدانية.

سموتريتش والجيش: من يقول الحقيقة؟

ووفقا لما أوردته الصحيفة، وبينما كان ضباط الجيش يتحدثون خلال الجولة عن أهمية إعادة المختطفين، وردت تنبيهات إخبارية على هواتف الصحفيين تنقل عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله: “ينبغي قول الحقيقة: إعادة المختطفين ليست الهدف الأهم”.

وبحسب الصحيفة “أفرغ هذا التصريح الدقائق العشر السابقة من محتواها” من تصريحات ضباط الجيش، وترك أثرًا مخيبا للآمال لدى الحاضرين.

ونقل تقرير الصحيفة عن أحد الجنود قوله إنه لو لم يكن هناك مختطفون، لكان غالبية الجنود غير راغبين في الذهاب إلى غزة والقتال، مشيرًا إلى حالة الإنهاك وفقدان الروح المعنوية في صفوف القوات.

وسلّط التقرير الضوء أيضًا على الاستخدام المتزايد لما يُعرف بـ”ناقلة الجنود المفخخة”، وهي مركبة مدرعة يتم وضع كميات من المتفجرات بداخلها، ثم تُطلق بشكل آلي نحو أهداف داخل القطاع، بدلًا من إرسال الطائرات لتنفيذ الغارات. ويبدو أن الجيش الإسرائيلي بات يعتمد على هذه الوسيلة كحلٍّ منخفض الكلفة بعد عام ونصف من الحرب وتآكل قدرات سلاح الجو.

وقالت هآرتس إن هذه المركبات، التي غالبًا ما تُستخدم في المناطق التي يشتبه بأنها تحتوي على أنفاق أو مواقع مقاومة، أصبحت مشهدًا مألوفًا في غزة، حيث يمكن مشاهدة بقاياها المتناثرة في الشوارع، ما يعكس حجم الاستنزاف في وسائل القتال لدى الجيش الإسرائيلي.