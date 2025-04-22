عودة “المثلث الأحمر”.. عمليات نوعية للمقاومة في غزة تتصدر المنصات وسط تفاعل لافت (شاهد)

عاد “المثلث الأحمر” ليظهر مجددًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث احتل مشهد العملية العسكرية النوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي مركز الصدارة بعد بث كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد جديدة لكمين “كسر السيف”.

وأسفرت العملية التي نفذها مقاتلو القسام في بيت حانون شمالي قطاع غزة يوم السبت الماضي، عن استهداف وحدة عسكرية إسرائيلية بكمين محكم.

وتم استهداف جيب عسكري من نوع “ستورم” على الطريق الرئيس شرقي بيت حانون، حيث انقلب الجيب على ظهره. وبعدها، استهدفت المقاومة قوات الإسناد التي هرعت إلى المكان باستخدام عبوات تلفزيونية وقذائف مضادة للدبابات.

احتفاء على منصات التواصل

وبعد بث فيديوهات تصوّر العملية، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا من الفلسطينيين والمناصرين للمقاومة.

ولفتت مشاهد الجيب العسكري الإسرائيلي المقلوب على ظهره، اهتمام المستخدمين، مما دفعهم إلى التعليق بعبارات ساخرة مثل “المقلوبة على الطريقة الغزاوية”، معتبرين أن العملية كانت “إعجازية”.

وتداول الناشطون صور العملية مع تعليقات تعبر عن الفخر والاعتزاز بالعملية، معتبرين أنها امتداد لمجد عمليات المقاومة السابقة.

ولاقى المثلث الأحمر المقلوب، الذي يرمز إلى تحديد عناصر القسام للأهداف الإسرائيلية أثناء الهجمات، تفاعلا واسعا بين المستخدمين على منصات التواصل.

وعبّر العديد من المغردين عن اعتزازهم بظهور هذا الرمز مجددا، مشيرين إلى أن ذلك يعكس عودة المقاومة الفلسطينية بقوة إلى الميدان.