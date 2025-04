الاحتلال يمنع إدخال تطعيم شلل الأطفال إلى غزة لليوم الأربعين.. وتحذير أممي من تفاقم المجاعة

أكدت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمنع إدخال تطعيمات شلل الأطفال إلى القطاع لليوم الأربعين على التوالي.

وقالت في بيان إن “منع إدخال التطعيمات يعوق جهود تنفيذ المرحلة الرابعة لتعزيز الوقاية من شلل الأطفال”، موضحة أن “602 ألف طفل معرَّضون لخطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات المزمنة ما لم يتم إدخال التطعيمات”.

وأضاف بيان الوزارة أن “الأطفال في غزة تتهددهم مضاعفات صحية خطيرة وغير مسبوقة مع انعدام مصادر التغذية السليمة ومياه الشرب”.

يأتي ذلك بينما حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الجوع “بشكل متعمَّد” في غزة، مع منع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع الذي حولته الحرب الإسرائيلية إلى خراب.

وندَّد المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، بـ”الجوع الذي يتفاقم بشكل متعمَّد” في غزة، بعد 50 يومًا من منع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع.

وقال لازاريني إن “غزة أصبحت موطنًا لليأس، فالجوع يتمدد ويتفاقم بشكل متعمَّد وبدفع من الإنسان”.

وبعد 18 شهرًا من حرب مدمرة وحصار إسرائيلي يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، حذّرت الأمم المتحدة من وضع إنساني كارثي على سكان القطاع الذين يبلغ تعدادهم نحو 2.4 مليون نسمة.

ويوم الخميس، حذّر مسؤولون من 12 منظمة إنسانية دولية من أن المجاعة “لم تعد خطرًا داهمًا فحسب، بل هي على الأرجح قيد الانتشار بسرعة في كل أجزاء القطاع”.

How much longer until hollow words of condemnation will translate into action to lift the siege, resume a ceasefire & save whatever is left of humanity?

It’s been 5️⃣0️⃣ days of siege on #Gaza imposed by the Israeli authorities.

Hunger is spreading & deepening, deliberate &…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) April 22, 2025