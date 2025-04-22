سياسة|قطاع غزة

الاحتلال يمنع إدخال تطعيم شلل الأطفال إلى غزة لليوم الأربعين.. وتحذير أممي من تفاقم المجاعة

الطفل عبد الرحمن أبو الجديان أول ضحايا فيروس شلل الأطفال في غزة (الفرنسية)
22/4/2025-|آخر تحديث: 22/4/202506:59 PM (توقيت مكة)

أكدت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمنع إدخال تطعيمات شلل الأطفال إلى القطاع لليوم الأربعين على التوالي.

وقالت في بيان إن “منع إدخال التطعيمات يعوق جهود تنفيذ المرحلة الرابعة لتعزيز الوقاية من شلل الأطفال”، موضحة أن “602 ألف طفل معرَّضون لخطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات المزمنة ما لم يتم إدخال التطعيمات”.

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وأضاف بيان الوزارة أن “الأطفال في غزة تتهددهم مضاعفات صحية خطيرة وغير مسبوقة مع انعدام مصادر التغذية السليمة ومياه الشرب”.

تفاقم الجوع “بشكل متعمَّد”

يأتي ذلك بينما حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الجوع “بشكل متعمَّد” في غزة، مع منع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع الذي حولته الحرب الإسرائيلية إلى خراب.

وندَّد المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، بـ”الجوع الذي يتفاقم بشكل متعمَّد” في غزة، بعد 50 يومًا من منع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع.

وقال لازاريني إن “غزة أصبحت موطنًا لليأس، فالجوع يتمدد ويتفاقم بشكل متعمَّد وبدفع من الإنسان”.

الأمم المتحدة: الجوع وصل إلى مستويات حرجة في غزة (رويترز)

منع وصول المساعدات

وبعد 18 شهرًا من حرب مدمرة وحصار إسرائيلي يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، حذّرت الأمم المتحدة من وضع إنساني كارثي على سكان القطاع الذين يبلغ تعدادهم نحو 2.4 مليون نسمة.

ويوم الخميس، حذّر مسؤولون من 12 منظمة إنسانية دولية من أن المجاعة “لم تعد خطرًا داهمًا فحسب، بل هي على الأرجح قيد الانتشار بسرعة في كل أجزاء القطاع”.

وندَّد لازاريني على منصة إكس بـ”عقاب جماعي” لسكان غزة، وأشار إلى أن “المصابين والمرضى والمُسنين يُحرمون من الإمدادات الطبية والعلاج”.

وشجب المسؤول الأممي “استخدام المساعدة الإنسانية عملة مقايضة وسلاح حرب”، مطالبًا باستئناف إدخال المساعدات الإنسانية والإفراج عن الأسرى وإقرار وقف لإطلاق النار من جديد.

المصدر : الجزيرة مباشر

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