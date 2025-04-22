غالانت يكذّب رواية الجيش الإسرائيلي ويكشف “خدعة النفق” في محور فيلادلفيا (فيديو)

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، أن الصورة التي نشرها جيش الاحتلال في وقت سابق، على أنها نفق ضخم في محور فيلادلفيا، بهدف تأخير صفقة الأسرى، لم يكن سوى قناة لنقل المياه.

وقال خلال حديث في برنامج استقصائي على هيئة البثّ الإسرائيلية، إنه شخصيا فحص الصورة، وقال إن ما لا يراه الجمهور بالعين المجرّدة أنه كان على عمق متر واحد فقط تحت الأرض، وليس عميقًا كما جاء في تصريح الجيش.

2/3 לדברים שאומר שר הביטחון לשעבר גלנט לאבי עמית: מנהרה שלא היתה – אך שווקה כך כדי למנוע עסקת חטופים. pic.twitter.com/FZGXZ3DJQv — Suleiman Maswadeh סולימאן מסוודה (@SuleimanMas1) April 22, 2025

وأكد أن ذلك كان معبرًا للمياه مغطى ويمر من تحت شارع، وقد غطي بالتراب، مشيرا إلى أن “أحدهم التقط صورة وأثاروا جلبة والكثير من العناوين على الموضوع، ولكن في النهاية، لم تعبر من محور فيلادلفيا أية أسلحة”، على حسب قوله.

“النفق الذي لم يكن موجودًا أبدًا”

وقال المراسل الدبلوماسي ومقدم البرنامج الاستقصائي سليمان مسودة، على منصة إكس “النفق الذي لم يكن موجودًا أبدًا.. الحقيقة وراء الصورة من فيلادلفيا”.

وأضاف “في التحقيق الافتتاحي للموسم الجديد يكشف غالانت الحقيقة وراء هذه الصورة.. انتشرت الصورة في ذروة الجدل الداخلي في إسرائيل حول محور فيلادلفيا وصفقة الرهائن.. اتضح أن هذا ليس نفقًا على الإطلاق، بل خندقًا مغطى بالتراب”.

1/3 ה״מנהרה שלא היתה״ – האמת מאחורי התמונה מפילדלפי. בתחקיר פתיחת העונה של ׳זמן אמת׳ הערב בכאן 11, חושף אבי עמית את האמת מאחורי התמונה הזאת. התמונה שהופצה בעיצומו של הויכוח הפנימי בישראל על ציר פילדלפי ועסקת החטופים. מתברר שבכלל לא מדובר במנהרה, אלא בתעלה שכוסתה בעפר. שימו לב pic.twitter.com/nItswTDHk9 — Suleiman Maswadeh סולימאן מסוודה (@SuleimanMas1) April 22, 2025

الحقيقة وراء الصورة من فيلادلفيا

وقال مقدم البرنامج الاستقصائي “ما قاله وزير الدفاع السابق غالانت “النفق لم يكن موجودا.. ولكن تم تسويقه بهذه الطريقة لمنع صفقة الرهائن”.

وأوضح بقوله “وهنا يمكنك رؤيته بشكل أوضح في الصورة.. قناة تم تسويقها على أنها نفق يخترق عمق عشرات الأمتار، من أجل المبالغة في أهمية طريق فيلادلفيا وتأخير صفقة الرهائن”.

رواية الجيش الإسرائيلي

وكان الجيش الإسرائيلي قد زعم في أغسطس/آب العام الماضي، إن قوات الفرقة 162 ووحدة “يهلوم” (وحدة هندسية لمهام خاصة) عثروا على عشرات مسارات الأنفاق تحت الأرض في المنطقة على محور فيلادلفيا الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وادّعى أنه في مطلع الأسبوع الماضي وخلال إحدى العمليات التي جريت بحثًا عن مسارات تحت أرضية على محور فيلادلفيا تم العثور على نفق يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار.

وأضاف “في هذه المرحلة تواصل القوات دراسة وتحييد النفق الذي تم العثور عليه وغيره من المسارات واسعة النطاق التي تم العثور عليها”.

إقالة غالانت

وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إقالة غالانت، وقال “للأسف، خلال الأشهر الأخيرة تزعزعت الثقة بيني وبين وزير الدفاع”.

وقال نتنياهو في خطاب، إن الثقة تزعزعت بينه وبين غالانت “وتم اكتشاف ثغرات كبيرة.. كانت مصحوبة بتصريحات وأفعال تتعارض مع قرارات الحكومة وقرارات مجلس الوزراء”، بحسب ما قال.

وأشار غالانت إلى أن قرار إقالته من الحكومة الإسرائيلية صدر بسبب الخلاف على 3 قضايا، تتمثل في قانون التجنيد وإعادة الأسرى وإنشاء لجنة تحقيق رسمية فيما جرى بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.