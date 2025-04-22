مقتل عشرات المدنيين في الفاشر.. والجيش السوداني يعلن قتل 20 من قوات الدعم السريع بالمدينة (فيديو)

أعلن الجيش السوداني مقتل 20 وإصابة 14 من قوات الدعم السريع في محيط مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد.

وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان عبر فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إن “الفرقة 16 مشاة – نيالا الموجودة بمدينة الفاشر داهمت، أمس الاثنين، أوكارًا تتحصن بها مجموعات متسللة تتبع لميليشيا أسرة دقلو الإرهابية في محيط المدينة، حيث أهلكت 20 عنصرًا منها وأصابت 14، كما ضبطت أسلحة وذخائر”.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني مقتل 47 مدنيًّا وإصابة العشرات بقصف مدفعي نفذته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر.

وقالت الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني بالفاشر في بيان إن “ميليشيا الدعم السريع مستمرة في استهداف المدنيين بشكل ممنهج، حيث استخدمت حوالي 250 قذيفة مدفعية خلال قصفها على أحياء الفاشر أمس الاثنين”، بحسب وكالة السودان للأنباء.

وأضافت “أسفر هذا القصف المدفعي المكثف عن مقتل 47 مدنيًّا بينهم 10 نساء، وإصابة عشرات من المدنيين تم نقلهم الي المستشفيات والمراكز الصحية”.

وأشارت إلى أن “قوات الجيش دمرت منصة لإطلاق المدافع للدعم السريع شمال مدينة الفاشر”.

ولم يصدر أي تعليق فوري من قوات الدعم السريع بهذا الشأن.

ومنذ أيام، تواصل قوات الدعم السريع قصفها المدفعي على مدينة الفاشر، الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى، بحسب السلطات السودانية.

وقبل أيام، هاجمت قوات الدعم السريع “مخيم زمزم” للنازحين بولاية شمال دارفور، وأعلنت سيطرتها عليه بعد اشتباكات مع الجيش والقوات المساندة له، مما أدى إلى مقتل 400 شخص ونزوح عشرات الآلاف، وفق الأمم المتحدة.

وتشهد الفاشر، منذ 10 مايو/أيار 2024، اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة، التي تُعَد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

ومنذ إبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش والدعم السريع حربًا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية.