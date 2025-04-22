مناورات غير مسبوقة في سيناء.. مخاوف إسرائيلية من خرق اتفاق السلام مع مصر

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن التوتر بين القاهرة وتل أبيب يتصاعد مع تزايد نشر القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء، وسط مخاوف إسرائيلية من خرق اتفاق السلام، لاسيما مع وجود مناورات عسكرية مصرية صينية غير مسبوقة.

وذكر التقرير، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين إسرائيل ومصر، تشهد تراجعًا ملحوظًا منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، في ظل تصاعد القلق المصري من انهيار الحدود مع القطاع واحتمال تسلل جماعي من سكان غزة إلى سيناء.

وأضاف “في هذا السياق، تتكثف التقارير حول نشر الجيش المصري لقوات كبيرة في سيناء، بشكل اعتبرته جهات إسرائيلية خرقًا لاتفاقية السلام بين البلدين”، بحسب التقرير.

“تطور لافت”

وأشار التقرير إلى “تطور لافت”، إذ أعلنت وزارة الدفاع الصينية عن أول مناورة عسكرية جوية مشتركة مع مصر، جرت في الآونة الأخيرة، بمشاركة مقاتلات من طراز(J-10C) وطائرات للتزود بالوقود من طراز (YU-20) وطائرات إنذار مبكر (KJ-500) إلى جانب عشرات الطائرات الأخرى.

ونقلت الهيئة تأكيد خبير عسكري صيني لصحيفة (غلوبال تايمز) الصينية، أن هذه الطائرات تمثّل العمود الفقري لسلاح الجو الصيني، مشيرًا إلى أن المناورة تهدف لتعزيز التعاون الدفاعي مع مصر، ولتحديث قدرات جيشها، خصوصًا في مجال الطيران.

“توقيت حساس”

وتأتي هذه الخطوة في وقت تنفذ فيه القاهرة عملية تحديث وتسليح شاملة لجيشها خلال السنوات الأخيرة، شملت اقتناء أسلحة متطوّرة، وتحديث البنية التحتية العسكرية، وتوسيع برامج التدريب للقوات، بحسب هيئة البثّ.

وختم التقرير “رغم الصمت المصري حيال هذه المناورة، إلا أن التوقيت الحسّاس لها، وسط التوتر الإقليمي والحشود بسيناء، يثير قلقًا متزايدًا في إسرائيل حيال مستقبل التنسيق الأمني بين الجانبين”.

#المتحدث_العسكرى : الفريق أول / عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة … إنستجرام :https://t.co/IuW9VBiCH0

ثريدز :https://t.co/nQnX4C54Wb pic.twitter.com/jbkHPgY4cI — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) April 15, 2025

مناورات “نسور الحضارة”

وأعلن الجيش المصري قبل أيام عن انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك “نسور الحضارة-2025″ بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات والذي يتم تنفيذه على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية”.

وقال الجيش “من المنتظر أن يشهد التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم القتالية.. وتنفيذ طلعات جوية مشتركة والتدريب على أعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال جوية”.

ويُعد هذا أول تدريب جوي مشترك بين الجيشين الصيني والمصري، وقال بيان الجيش المصري إن ذلك يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والصينية.