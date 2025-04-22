ناشط مسلم مهدد بالترحيل: السلطات الفرنسية تحتقر المسلمين (فيديو)

قال ناشط مسلم مهدد بالترحيل من فرنسا بسبب دعمه للقضية الفلسطينية، إن سلطات البلاد “تحتقر المسلمين”، مدللا على ذلك بسوء معاملة الشرطة والسلطات له.

وأضاف عبد الرحمن رضوان، رئيس جمعية مسجد باساك في مدينة بوردو الفرنسية، للجزيرة مباشر أن: “آخر نضال لا تحتمله فرنسا أن تراني أتدخل فيه هو النضال من أجل حقوق الشعب الفلسطيني”.

وتابع: “هذه المعارك بالنسبة لي شرعية، وهي من أجل العدالة والكرامة، ويجب أن نخوضها لأنها تتعلق بالديموقراطية وحقوق الإنسان والعدالة. وبالتالي، فإن فرنسا تلومني حقًا على فضح المظالم التي تديرها وتنظمها بنفسها، وترى أن صوتي مزعج ويجب قمعه وطرده”.

وشدد على تمسكه بدعم القضية الفلسطينية، رغم قرار حكومة فرنسا بترحيله منذ العام الماضي لهذا السبب واتهامه بـ”معاداة السامية”.

وأشار إلى أن السلطات الفرنسية لم ترّحله حتى الآن بسبب عدم امتلاكه لجواز سفر بلده الأم (النيجر).

وقال عبد الرحمن: “طوال 35 عامًا قضيتها هنا، لم أرتكب شيئًا ضد مصالح فرنسا. لم أتآمر قط ضد فرنسا أو ضد الفرنسيين أو ضد مصالح فرنسا. قلت فقط، طالبت بالعدل من خلال مواقفي، طالبت بالعدالة. قلت: يجب أن يدرك الناس أن شخصا مثلي أصبحت حرياته معلقة”.

وأشار إلى موقف تعرض له في شهر أغسطس/آب الماضي، عندما جاءت السلطات لاعتقاله فجرا، وكانوا يفتشون كل مكان في منزله، وعندما أراد الصلاة هو وزوجته، منعته الشرطة من ذلك.

وتابع: “كان هناك آخر يفتش في كل مكان، وكان هناك أثاث أمام باب المدخل، وقال لزوجتي: ما هذا؟ قالت: إنها خزانة أحذية، قال: نعم، لا نعرف أبدًا، ربما يكون مخبأ أسلحة! إنهم يحتقروننا. وعندما خرجت بعد التفتيش، كان يجب أن تروا عدد سيارات الشرطة وكل الجيران يرونني أخرج مكبل اليدين، عندما يرون هذا يعتقدون أنهم كانوا يعيشون بجوار إرهابي وشخص خطير”.

وعن سبب إنشائه جمعية مسجد باساك بفرنسا قال رضوان: “منذ عام 2007، أصبحت الإسلاموفوبيا التي يعيشها المسلمون، شيئًا جنونيًا تمامًا. وقد أنشأت مع بعض الأصدقاء جمعية تضامن مع جميع المواطنين، لفضح الظلم الذي يعاني منه المواطنون، وخصوصا المسلمون الذين يقعون ضحاياها. وهذا هو أول شيء تلومنا عليه الحكومة. النضال ضد الإسلاموفوبيا”.

ونبه رضوان إلى خطورة ميثاق الأئمة الذي أقرته الحكومة الفرنسية عام 2021 والذي يحث على الالتزام بقيم العلمانية، وقال: “أرى أن هذا النص خطير للغاية لأنه سيحد من الحريات التي تعترف بها الجمهورية للجميع، وخصوصا حرية العبادة. الأئمة محاصرون في هذه الوثيقة، ومقيدون بها، وحرية التعبير لديهم مكبوتة من قبل الحكومة”.