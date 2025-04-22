يائير غولان: لدينا الآن فرصة لن تتكرر لإعادة الأسرى.. والقضاء على حماس “كلام فارغ”

نقاتل الحركة في الضفة منذ عام 1987 ولا تزال موجودة

أكد زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان، أن القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “كلام فارغ وغير مهني”، وأكّد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “غير مؤهل لإدارة إسرائيل ويجب إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت”.

ونقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية عن يائير غولان قوله “نقاتل حركة حماس في الضفة الغربية منذ عام 1987 وهي لا تزال موجودة هناك”.

יו"ר הדמוקרטים אלוף (מיל') @YairGolan1 על השבת החטופים: "ישראל צריכה להביא את כל החטופים כמה שיותר מהר וזה האינטרס הלאומי, היהודי, הציוני הכי חשוב שיש ולכן זה צריך לקרות וזה לא יקרה בלי הפסקת הלחימה. הדרישה האולטימטיבית של 'לא לסיים את המלחמה', זה אינטרס של ראש הממשלה להשאיר את… pic.twitter.com/y0gl3MW07f — 103FM (@radio103fm) April 22, 2025

فرصة لن تتكرر لإعادة الأسرى

وقال يائير غولان “الآن لدينا فرصة لن تتكرر بإعادة جميع المختطفين والمضي قدمًا إلى وضع لا يكون فيه حكم حماس في غزة، ومن الجيد لإسرائيل وقف الحرب”.

وعبر منصة إكس، اليوم الثلاثاء، قال يائير غولان إن “نتنياهو لا يرد إلا على شيء واحد: النضال. لا يمكن أن يخرج عن توازنه إلا من خلال النضال الشجاع، الحازم، الذي لا هوادة فيه”.

יו"ר הדמוקרטים אלוף (מיל') @YairGolan1 תוקף את רה"מ על רקע תצהיר ראש השב"כ: "ראינו על בסיס תצהיר ראש השב"כ עד כמה האיש הזה לא שם בראש מעייניו את הערכים, החוק והאינטרסים של מדינת ישראל. רה"מ למעשה דורש ציות אישי לו ולא לחוק ולביהמ"ש, לפעול נגד אזרחים שמממשים את הזכויות המוקנות להם… pic.twitter.com/4JlG5au51U — 103FM (@radio103fm) April 22, 2025

وأضاف “قبل تسع سنوات أدركت أن هذا الرجل الفاسد والمفسد يجب محاربته بكل حزم.. والآن أصبح الأمر واضحًا للجميع: كل يوم إضافي يقضيه في السلطة يشكّل خطرًا.. وكل يوم نتصارع معه يجعل نهايته أقرب”.

وقال يائير غولان إن “عدم إنهاء الحرب يصب في مصلحة نتنياهو فقط بينما إسرائيل بحاجة إلى استعادة جميع المختطفين في أسرع وقت ممكن”.

“نتنياهو يشكل خطرا”

وأمس الاثنين قال يائير غولان، خلال مظاهرة بتل أبيب، إن نتنياهو يشكل خطرا على أمن وسلامة مواطني إسرائيل ويجب اعتقاله والتحقيق معه.

وأضاف أن “إرسال جنود من دون تدريب كامل إلى غزة هو ثمن حكومة فاشلة تفرط في الأمن والجنود” وأن نتنياهو يقف “عقبة أمام أمن إسرائيل وكلما استمر في منصبه ازدادت الخطورة لكننا سنسقطه وسننقذ الأسرى”.

تقديم موعد الانتخابات

وأشار يائير غولان إلى أن “هدفهم واحد يتمثل في تقديم موعد الانتخابات بأسرع وقت ممكن”، وقال إن نتنياهو “يخرّب الصفقات ويقود حربًا بلا هدف ويضحي بالأرواح من أجل بقائه”.

وقال إن كل مقطع فيديو جديد لأسير “هو دليل إضافي على أن نتنياهو يضحي بالشعب من أجل بقائه السياسي”.

ويُتهم نتنياهو، من قبل أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة ومن قبل المعارضين في إسرائيل، بتعطيل صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.