استشهاد 16 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة منذ فجر الأربعاء (فيديو)

استشهد 16 فلسطينيا وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية، إخراج 3 شهداء وعدد من الإصابات، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة شعبان في شارع غزة القديم بجباليا البلد، شمال قطاع غزة.

كما استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين داخل مدرسة يافا بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة، بحسب بيان للدفاع المدني الفلسطيني.

واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منازل الجليس والشرباصي ومنازل أخرى مجاورة، وفق بيان للدفاع المدني.

وأكد الدفاع المدني وجود عدد من المفقودين (لم يحدده) تحت أنقاض المنازل المدمرة.

وأطلقت آليات جيش الاحتلال نيرانها صوب المناطق الشرقية لمدينة غزة في حين تواصل القصف المدفعي شرق حيي الزيتون والشجاعية.

استهداف خيام النازحين

وفي مدينة خان يونس، استشهد فلسطيني وأصيب 5 آخرون في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي شمال غرب المدينة.

واستشهد فلسطيني وأصيب 6 آخرون في قصف خيمة في محيط بنك فلسطين ببلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.

وأصيب 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي طال خيمة ثالثة في حي الفجم في بلدة بني سهيلا.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف المنازل السكنية بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات وسط وشمالي مدينة رفح جنوبي القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 51,266 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116,991 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.