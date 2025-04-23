اليمن.. سلسلة غارات أمريكية على محافظتي الحديدة وصعدة

قالت جماعة أنصار الله، مساء الثلاثاء، إن سلسلة غارات أمريكية طالت محافظتَي الحديدة غربي اليمن وصعدة شماله.

وأضافت قناة المسيرة التابعة للجماعة في بيان أن “العدو الأمريكي يشن سلسلة غارات على جزيرة كمران (بمحافظة الحديدة)”.

وتحدثت المسيرة أيضًا عن “عدوان أمريكي بغارتين على مديرية الصليف بالحديدة”.

وفي بيان ثالث، قالت القناة “عدوان أمريكي بـ4 غارات على مديرية آل سالم (في محافظة صعدة)”، من دون مزيد من التفاصيل.

ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن احتمال وجود خسائر بشرية أو حجم الأضرار المادية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال المتحدث العسكري لقوات جماعة أنصار الله يحيي سريع، في بيان متلفز “نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة (مسيَّرة) أمريكية معادية من نوع MQ-9 أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء سواحل محافظة حجة، وذلك بصاروخ أرض-جو محلي الصنع”.

وتُعَد هذه الطائرة هي السابعة من هذا النوع، التي يجري إسقاطها خلال إبريل/نيسان الجاري، والـ22 منذ بدء إسناد قطاع غزة، وفق البيان.

وأضاف سريع “نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيَّر والقوات البحرية عمليتين عسكريتين، استهدفتا حاملتَي الطائرات الأمريكيتين ترومان وفينسون”.

وأردف “جرى استهداف الحاملتين والقطع الحربية التابعة لهما في البحرينِ الأحمر والعربي بعدد من الصواريخ المجنَّحة والطائرات المسيَّرة”.

وأكد سريع أن هذه العمليات تأتي في إطارِ التصدي للعدوانِ الأمريكي على اليمن، ونصرة وإسنادًا للشعب الفلسطيني.