نائب الرئيس الأمريكي: على موسكو وكييف “تبادل الأراضي” من أجل التوصل إلى اتفاق

أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اليوم الأربعاء، أن على موسكو وكييف الاتفاق على مبادلة الأراضي إذا كانتا تسعيان لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقال للصحفيين أثناء زيارة لـ الهند “أعتقد أن الوقت حان لاتّخاذ إحدى الخطوات الأخيرة، إن لم تكن الخطوة الأخيرة.. القول إننا سنوقف القتل وسنجمّد خطوط السيطرة عند مستوى قريب لما هي عليه حاليا.. يعني ذلك الآن بالطبع بأنه سيتعين على الأوكرانيين والروس التخلي عن بعض الأراضي التابعة لهما الآن”.

وهدد فانس بأن واشنطن ستتخلى عن مساعيها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا ما لم يتوصل البلدان إلى اتفاق.

وقال للصحفيين “قدمنا مقترحا واضحا جدا للروس والأوكرانيين وحان الوقت للطرفين ليقولا نعم، وإلا فإن الولايات المتحدة ستتخلى عن هذه العملية”.

تأتي تصريحات فانس بعد أيام من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الجمعة الماضي قال فيها “إن الولايات المتحدة ربما تتخلى عن الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا إذا لم يحدث تقدم في الأيام المقبلة”.

مسألة أيام

وبعد أسابيع من الجهود التي بذلتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوسط في وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا والتي فشلت في إنهاء القتال، قال روبيو إن الإدارة الأمريكية تريد أن تقرر “في غضون أيام ما إذا كان هذا قابلا للتنفيذ أم لا في الأسابيع القليلة المقبلة”.

وقال روبيو للصحفيين قبل مغادرته باريس حيث شارك في محادثات رفيعة المستوى بشأن الحرب بين حلفاء أوكرانيا الأوروبيين وممثلين من كييف الخميس الماضي “إذا لم يكن من الممكن إنهاء الحرب في أوكرانيا فإننا نحتاج إلى التخلي عن المهمة “.

وأضاف “يتعين علينا أن نقرر بسرعة كبيرة الآن، وأنا أتحدث عن مسألة أيام، ما إذا كان هذا قابلا للتنفيذ أم لا. إذا لم يكن ممكنا، وإذا كنا متباعدين جدا بحيث لا يحدث هذا، فأعتقد أن من المحتمل أن يكون الرئيس (ترامب) قد وصل إلى مرحلة يقول فيها: “لقد انتهينا”.”

وساهم روبيو والمبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف في قيادة الجهود الأمريكية الرامية إلى تحقيق السلام. وجرى عقد عدة جولات من المفاوضات في المملكة العربية السعودية. وقال روبيو إن ويتكوف التقى بوتين 3 مرات.

ورفضت موسكو بشكل فعلي قبول وقف إطلاق نار شامل دعا إليه ترامب وأيدته أوكرانيا. واشترطت روسيا وقف جهود التعبئة الأوكرانية وإمدادات الأسلحة الغربية، وهي مطالب رفضتها أوكرانيا.