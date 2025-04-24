إسبانيا تلغي صفقة شراء ذخيرة من إسرائيل

قال مصدر حكومي في إسبانيا، اليوم الخميس، إن الحكومة الإسبانية ألغت من جانب واحد صفقة شراء ذخيرة لوزارة الداخلية من شركة إسرائيلية، بعد ضغوط من ائتلاف سومار الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم.

وانتقدت إسبانيا دوما سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وتعهدت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب الإسرائيلية على القطاع، قبل أن توسع نطاق هذا الالتزام العام الماضي ليشمل شراء الأسلحة.

وكان قرار وزارة الداخلية الإسبانية بالمضي قدما في عقد لشراء ذخائر من شركة إسرائيلية قد أدى إلى زيادة التوتر داخل الائتلاف اليساري الحاكم. ورسا العقد بقيمة 6.8 ملايين يورو في فبراير/شباط 2024 على شركة “غارديان” للدفاع والأمن الداخلي الإسرائيلية لشراء ذخيرة من عيار 9 ملم لوحدات مختلفة من الحرس المدني الإسباني. وتمثل “غارديان” شركة “IMI Systems Ltd” الإسرائيلية.

غضب اليسار

وأثارت الصفقة غضب تحالف سومار اليساري المشارك مع الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه سانشيز في الائتلاف الحاكم. وأعلنت وزارة الداخلية أنها بدأت إجراءات إلغاء العقد.

وأكد تحالف سومار في بيان أن “التزام الحكومة الإسبانية اتجاه الشعب الفلسطيني يجب أن يكون مطلقا”، وجدد مطالبته “بإلغاء العقد فورا”.

وقال النائب إنريكي سانتياغو، الأمين العام للحزب الشيوعي الإسباني العضو في سومار خلال مؤتمر صحفي “لا 6 ملايين يورو، ولا حتى 6 مليارات يورو، يمكن أن تبرر لإسبانيا المخاطرة بالتواطؤ في الإبادة الجماعية” في غزة.

وأضاف أن “الشركتين الإسرائيليتين تفصحان على شبكاتهما الاجتماعية عن مشاركتهما في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي وتروجان لدورهما”.