الأمن السوري يلقي القبض على قيادي بمخابرات نظام الأسد

قالت السلطات السورية إنها ألقت القبض على مسؤول بارز في مخابرات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وذكرت وزارة الداخلية السورية في بيان عبر فيسبوك أنه “في إطار عملنا المتواصل لتعقّب مجرمي الحرب وملاحقة كل من تورّط في سفك دماء الأبرياء، وردتنا معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود المجرم “تيسير محفوظ” في مدينة طرطوس وبالتعاون مع مديرية أمن طرطوس، تمكّنا من تنفيذ كمينٍ محكمٍ أسفر عن إلقاء القبض عليه”.

وأضاف البيان أن محفوظ “كان يعمل لدى فرع الأمن العسكري “215” (سرية المداهمة)، المتورط بجرائم حرب ضد المدنيين في العاصمة دمشق، وتحديدًا في أحياء المزة وكفرسوسة، بالإضافة إلى مسؤوليته عن تغييب أكثر من 200 شخص، غالبيتهم من أبناء هذين الحيين، في سجون النظام البائد”.

وأكد بيان الداخلية “استمرارها في ملاحقة كل من تلطّخت يداه بدماء الشعب السوري، حتى ينال جزاءه العادل”.

القبض على مشارك في هجوم على نقاط الجيش والأمن

وفي بيان آخر أعلنت وزارة الداخلية السورية “إلقاء القبض على عروة سليمان، المتورط في جرائم بحق المدنيين، حيث شارك مع مجموعته في الحملة العسكرية على الشمال المحرر عام 2019، وارتكب جرائم قتل بحق المدنيين، كما شارك في الهجوم على نقاط الجيش والأمن في مارس/آذار الماضي”.

ضبط مستودع أسلحة

وفي تطور آخر، قالت مديرية أمن محافظة حمص إنها ضبطت مستودعا يحتوي على أسلحة متنوعة وذخائر بريف حمص الشمالي الشرقي.

وأضافت أن “مجموعات خارجة عن القانون كانت تتخذ من المستودع مصدرا لإمداد عمليات تهدف لزعزعة أمن المنطقة”. وأكدت مديرية أمن حمص مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة.

كما أفاد بيان لوزارة الداخلية السورية بأن إدارة الأمن العام “ألقت القبض في ريف اللاذقية على مجموعة خارجة عن القانون بعد اشتباك أسفر عن اعتقال اثنين وضبط أسلحة كانت بحوزتهما”.

وأشار بيان الداخلية السورية إلى أن “المجموعة شاركت في الهجوم على نقاط الجيش والأمن الشهر الماضي وقامت بعمليات سلب وسطو بحق المدنيين”. وأضاف بيان الوزارة أنّ أفراد المجموعة أُحيلوا إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.