ترامب: لهذا السبب أستحق جائزة نوبل للسلام (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه جدير بالحصول على جائزة نوبل للسلام.

وأضاف، في تصريح أدلى به للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الخميس، على هامش اجتماعه مع رئيس وزراء النرويج، يوناس ستوره “إن العديد من الدول ترغب في الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، وهو أمر أعتقد أنني أستحق عليه جائزة نوبل للسلام”.

وتُطلق “اتفاقيات أبراهام” على مجموعة من اتفاقيات عُقِدت بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، برعاية الولايات المتحدة. وقد استخدم هذا الاسم لأول مرة في بيان مشترك صادر عن إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، في 13 أغسطس/آب 2020، ثم أصبح يُستخدم لاحقًا للإشارة إلى الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين.

وكانت هذه أول مرة تُوقِّع فيها دولة عربية اتفاقية سلام مع إسرائيل منذ توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية في عام 1994.