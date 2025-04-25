استشهاد 41 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر الجمعة (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 41 شخصًا بينهم أطفال ونساء جراء استمرار قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على مختلف أنحاء قطاع غزة، منذ فجر الجمعة.

ومع ساعات الصباح الأولى، ارتكب جيش الاحتلال مجازر بقصف منازل وخيمة للنازحين.

وأدَّت غارة إسرائيلية إلى استشهاد أسرة فلسطينية مكوَّنة من 5 أفراد، إثر قصف خيمتهم في منطقة المواصي غرب خان يونس.

والشهداء هم الأب إبراهيم خليل أبو طعيمة، وزوجته هنادي أبو طعيمة، وأطفالهم سميرة (8 أعوام) وعازم (6 أعوام) ورأفت (4 أعوام)، وكانوا نازحين من منزلهم شرق المدينة.

وبعدها ألقت طائرة مسيَّرة إسرائيلية قنبلة على مجموعة من المدنيين قرب مقبرة بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، من دون تسجيل إصابات.

مدينة غزة

وفي مدينة غزة، أفاد مراسلنا باستشهاد 5 فلسطينيين، إذ استشهد المُسن ماجد الحرازين (70 عامًا) إثر قصف مدفعي إسرائيلي في شارع المنصورة بحي الشجاعية شرقي المدينة، وسبقه استشهاد المُسن هاني الزق بغارة إسرائيلية على الحي نفسه.

في حين استشهد 3 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الفارابي التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزة، وأدى إلى وقوع إصابات أيضًا.

كما أفاد مراسلنا بانتشال أحد جثث الشهداء جراء قصف من طائرات الاحتلال استهدف شارع النزاز بحي الشجاعية.

وكانت آليات جيش الاحتلال قد أطلقت قذائف دخانية بالتزامن مع إطلاق طائرة مروحية نيرانها بكثافة شرق مدينة غزة.

شمال القطاع

وفي شمال القطاع، أفاد مراسنا بانتشال جثث 5 شهداء إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا البلد، أمس الخميس.

كما استشهدت الفلسطينية ملك دردونة برصاص طائرة مسيَّرة إسرائيلية (كواد كوبتر) في حي القصاصيب بمخيم جباليا.

وسبقهم، استشهاد الطفل آدم الزاملي متأثرًا بحروق بالغة إثر حريق نشب في خيمتهم بالمنطقة ذاتها.

جنوب القطاع

وفي جنوب القطاع، أفاد مراسلنا بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء غارتين منفصلتين على منزلين لعائلتي شراب والعمور شرق مدينة خان يونس من 13 إلى 19 شخصًا.

كما أسفرت غارة إسرائيلية عن 3 شهداء جراء استهداف مجموعة من المواطنين في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس.

وفي وسط القطاع، استشهد المواطن محمد الحواجري وأصيب آخرون بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مبنى سكنيًّا في مخيم البريج.

وكانت آليات جيش الاحتلال قد واصلت قصف مخيم النصيرات وسط القطاع، كما استهدفت منطقة مقبرة شهداء جباليا البلد في محافظة الشمال.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة على قطاع غزة، خلَّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 11 ألف مفقود.