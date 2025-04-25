“معجزة عسكرية”.. أبو عبيدة: مجاهدونا ينفذون كمائن محكمة ويتربصون بقوات العدو لإيقاعها في مقتلة محققة

قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن “مجاهدي الكتائب في العقد القتالية والكمائن الدفاعية جاهزون للمواجهة وقد تبايعوا على الثبات حتى النصر أو الشهادة”.

وفي تدوينات نشرها عبر صفحته على تلغرام، اليوم الجمعة، قال أبو عبيدة “ما زال مجاهدونا يخوضون معارك بطولية وينفذون كمائن محكمة ويتربصون بقوات العدو لإيقاعها في مقتلة محققة في المكان والتوقيت والطريقة التي يختارونها”.

وأضاف “بطولات مجاهدينا في الميدان من بيت حانون إلى رفح هي مفخرة ومعجزة عسكرية وحجة على كل شباب الأمة وقواها”.

“القسام” تعلن قتل وجرح 4 عسكريين إسرائيليين قنصا

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام أنها قتلت وأصابت 4 عسكريين إسرائيليين، أمس الخميس، في عملية قنص شرق بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان “استكمالًا لكمين كسر السيف، تمكَّن مجاهدو القسام أمس الخميس من قنص 4 من جنود وضباط جيش الاحتلال وأوقعوهم بين قتيل وجريح على شارع العودة شرق بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة”.

وفي 21 إبريل/نيسان الجاري، نشرت كتائب القسام “مشاهد لاستهداف عسكريين إسرائيليين في بيت حانون”، وأطلقت على العملية اسم “كمين كسر السيف”.

ووثق الفيديو “استهداف مقاتلين من القسام مركبة عسكرية إسرائيلية بقذيفة، ومن ثَم باشروا بإطلاق النيران والقذائف صوبها، ما تسبب في انقلابها”.

وخلال الكمين، قالت القسام إنها استهدفت “قوة الإسناد التي هرعت إلى المكان، وذلك بعبوة تلفزيونية 3 مضادة للأفراد”. كما وثقت “استهداف موقع مستحدث لقوات الاحتلال في المكان ذاته بأربع قذائف RPG وعدد من قذائف الهاون”.

ومساء 19 إبريل الجاري، أقر جيش الاحتلال بمقتل ضابط وإصابة 3 عسكريين بينهم ضابطة بجروح خطرة، خلال إحدى المعارك شمالي قطاع غزة.