أدى إلى مقتل 8 وإصابة المئات.. اللحظات الأولى لانفجار هز أكبر موانئ إيران (فيديو)

قٌتل 8 أشخاص وأصيب نحو 750 بجروح، اليوم السبت، جراء انفجار ضخم هز ميناء “الشهيد رجائي” جنوبي إيران، أكبر المرافئ التجارية للبلاد، بحسب ما أفادت السلطات.

وبينما لم تتضح أسباب الحادث بعد، نقل الإعلام الرسمي عن هيئة الجمارك الإيرانية أن “الانفجار وقع على الأرجح بسبب تخزين مواد خطرة ومواد كيميائية في منطقة الميناء”.

وأظهرت لقطات متداولة لحظة الانفجار وتصاعد أعمدة هائلة وكثيفة من الدخان الرمادي والأسود بعد الانفجار في الميناء القريب من مدينة بندر عباس، مركز محافظة هرمزكان المطلة على الخليج.

كما أظهرت اللقطات تحليق مروحيات ومشاركتها في جهود الإطفاء ونقل الجرحى.

وأظهرت لقطات أخرى من المكان أضرارًا كبيرة في الميناء والطرق المؤدية إليه حيث تناثر الحطام في كل حدب وصوب، ومسعفين ينقلون مصابين على متن حمالات إلى سيارات الإسعاف.

كما تسبب الانفجار في تضرر عشرات الحاويات والشاحنات التي تفحم بعضها بشكل شبه كامل، بينما كانت أخرى تلتهمها النيران تمامًا.

ويُعَد الميناء، الواقع على بُعد نحو 23 كيلومترًا غرب مدينة بندر عباس، أكبر الموانئ التجارية في إيران، وتمر عبره أكثر من 70% من البضائع الإيرانية، وفق البيانات الرسمية.

ويقع الميناء على مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي.