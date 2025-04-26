“أنصار الله” تعلن الهجوم بطائرتين مسيَّرتين على هدفين في تل أبيب وعسقلان (فيديو)

أعلنت جماعة أنصار الله اليمينة أنها استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية “هاري ترومان” وقطعًا حربية شمالي البحر الأحمر، كما هاجمت هدفين إسرائيليين في يافا وعسقلان بطائرات مسيَّرة.

وفي بيان متلفز اليوم السبت، قال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع “نفَّذ سلاح الجو المسيَّر في القوات المسلحة اليمنية (تابعة للجماعة) عمليتين عسكريتين متزامنتين بطائرتين مسيَّرتين، أولاهما استهدفت هدفًا حيويًّا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، والأخرى استهدفت هدفًا حيويًّا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة”.

وأضاف سريع “في إطار الرد على العدوان الأمريكي المستمر على اليمن بشكل يومي، نفَّذ سلاح الجو المسيَّر والقوات البحرية عملية عسكرية مشتركة، استهدفت القطع الحربية المعادية وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ‘ترومان’ شمالي البحر الأحمر، وذلك بعدد من الطائرات المسيَّرة”.

وجدَّد سريع تأكيد “القوات المسلحة اليمنية (تابعة للجماعة) أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية إلى عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بوتيرة متصاعدة”.

وشدَّد سريع على أن جماعة أنصار الله “لن تتوقف عن عملياتها العسكرية مهما كان حجم العدوان الأمريكي على اليمن، وأنها ستواجه التصعيد الأمريكي بتصعيد مماثل، وأن العمليات العسكرية ستستمر في البحرين الأحمر والعربي في استهداف الأهداف المعادية كافة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

وفي وقت سابق السبت، أعلن سريع “استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية في النقب بصاروخ باليستي فرط صوتي”، وأكد أنه “أصاب هدفه في القاعدة جنوب فلسطين المحتلة”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت صاروخًا باليستيًّا ومسيَّرة أُطلقا من اليمن قبل وصولهما إلى إسرائيل.

وأضاف جيش الاحتلال أنه جرى تفعيل صفارات الإنذار في النقب ومناطق أخرى في إسرائيل.

وقالت إذاعة الجيش إن الصاروخ هو الـ22 منذ استئناف القتال في غزة.

وبشكل متكرر، تعلن جماعة أنصار الله اليمنية تنفيذها عمليات عسكرية بصواريخ باليستية ومسيَّرات ضد مواقع وقواعد عسكرية داخل إسرائيل إسنادًا للفلسطينيين ونصرة لقطاع غزة.