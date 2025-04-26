استشهاد 16 فلسطينيا وعشرات المفقودين تحت الأنقاض في قصف إسرائيلي على غزة (فيديو)

استشهد 16 فلسطينيا وأصيب العشرات، فجر اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وحي الصبرة جنوب المدينة.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا يعود لعائلة أبو عبدو بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا يعود لعائلة الخور في محيط مسجد عبدالله عزام في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة، وتمكنت طواقم الإنقاذ والدفاع المدني من انتشال جثامين 10 شهداء وعدد من المصابين.

وقال الدفاع المدني في غزة في بيان عبر تلغرام إنه ما يزال عدد كبير من الأشخاص مفقودين تحت الأنقاض.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن هناك “ما يزيد عن 30” شخصا تحت الأنقاض “لم تتمكن طواقمنا من الوصول إليهم بسبب انعدام المعدات” اللازمة.

الدفاع المدني: انتشلنا جثامين 4 شــهــداء وعدد من المصابين من منزل عائلة الخور الذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي في محيط مسجد عبد الله عزام في منطقة الصبرة جنوبي مدينة غزة ولا يزال عدد كبير من المفقودين تحت الأنقاض — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 26, 2025

نسف المنازل

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة غزة، بالتزامن مع نسف الاحتلال لعدد كبير من المنازل في المنطقة ذاتها.

وفي محافظة الشمال، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف استهدف محيط دوار التعليم في مدينة بيت لاهيا.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة من القطاع خاصة المناطق الشرقية من مدينة غزة وغرب رفح.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن فلسطينيين آخرين استشهدا متأثرين بجراحهم، في قصف منزل يوم أمس الجمعة بمدينة خان يونس، كما استشهد شخص آخر في قصف إسرائيلي بعزبة بيت حانون.

وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي على القطاع إلى 51439 شهيدا و117416 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول للعام 2023.

بينما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع في 18 مارس/ آذار 2025 (2062) شهيدا و5375 إصابة.