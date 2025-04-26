ترامب يلتقي زيلينسكي على هامش جنازة بابا الفاتيكان

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش مشاركتهما في مراسم جنازة بابا الفاتيكان فرنسيس.

وأفاد مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، اليوم السبت، بأن ترامب وزيلينسكي أجريا نقاشا مثمرا للغاية”، مشيرا إلى أن تفاصيل إضافية سيتم إعلانها لاحقا.

واتفق الرئيسان على عقد اجتماع ثان اليوم السبت. وقال الناطق باسم الرئاسة الأوكرانية سيرغي نيكيفوروف لصحفيين “اتفق الرئيسان على مواصلة المباحثات اليوم. وتعمل الفرق على تنظيم تكملة الاجتماع”.

ونشرت الرئاسة الأوكرانية صورا للرئيسين خلال لقاء على انفراد، وأخرى تظهرهما مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وحذر ترامب سابقا الجانبين من أن إدارته ستتخلى عن جهودها الرامية لتحقيق السلام إذا لم يتوصلا إلى اتفاق قريبا.

وهذا هو أول لقاء بين ترامب وزيلينسكي منذ اجتماعها بالبيت الأبيض في فبراير/شباط والذي شهد مشادة كلامية بينهما.

Good meeting. We discussed a lot one on one. Hoping for results on everything we covered. Protecting lives of our people. Full and unconditional ceasefire. Reliable and lasting peace that will prevent another war from breaking out. Very symbolic meeting that has potential to… pic.twitter.com/q4ZhVXCjw0 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2025

ربما يصبح تاريخيا

من جانبه قال زيلينسكي إن اجتماعه مع ترامب ربما يصبح تاريخيا إذا أفضى إلى انتهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وكتب زيلينسكي في منشور على منصة إكس “كان اجتماعا جيدا. ناقشنا كثيرا من الأمور وجها لوجه. نأمل أن نصل إلى نتيجة”.

وأشار إلى أنه بحث قضايا عدة، من بينها “حماية أرواح شعبنا، ووقف إطلاق نار الكامل وغير المشروط (والوصول إلى) سلام دائم وموثوق يمنع تجدد نشوب الحرب”.

من جانبه قال أندريه يرماك مدير مكتب زيلينسكي إن الاجتماع كان “بناء”.

ويسعى ترامب جاهدا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال أمس الجمعة إن الاتفاق “قريب جدا” بعد محادثات بين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.