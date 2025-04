ترامب يلتقي زيلينسكي على هامش جنازة بابا الفاتيكان

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش مشاركتهما في مراسم جنازة بابا الفاتيكان فرنسيس.

وأفاد مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، اليوم السبت، بأن ترامب وزيلينسكي أجريا نقاشا مثمرا للغاية”، مشيرا إلى أن تفاصيل إضافية سيتم إعلانها لاحقا.

واتفق الرئيسان على عقد اجتماع ثان اليوم السبت. وقال الناطق باسم الرئاسة الأوكرانية سيرغي نيكيفوروف لصحفيين “اتفق الرئيسان على مواصلة المباحثات اليوم. وتعمل الفرق على تنظيم تكملة الاجتماع”.

ونشرت الرئاسة الأوكرانية صورا للرئيسين خلال لقاء على انفراد، وأخرى تظهرهما مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وحذر ترامب سابقا الجانبين من أن إدارته ستتخلى عن جهودها الرامية لتحقيق السلام إذا لم يتوصلا إلى اتفاق قريبا.

وهذا هو أول لقاء بين ترامب وزيلينسكي منذ اجتماعها بالبيت الأبيض في فبراير/شباط والذي شهد مشادة كلامية بينهما.

Good meeting. We discussed a lot one on one. Hoping for results on everything we covered. Protecting lives of our people. Full and unconditional ceasefire. Reliable and lasting peace that will prevent another war from breaking out. Very symbolic meeting that has potential to… pic.twitter.com/q4ZhVXCjw0

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2025