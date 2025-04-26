حماس تدعو واشنطن إلى التراجع الفوري عن قرار بشأن “الأونروا”

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، الإدارة الأمريكية إلى التراجع فورًا عن قرار وزارة العدل رفع الحصانة القانونية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقالت في بيان إن القرار يجسد مرة أخرى “الانحياز الأمريكي الفاضح” إلى سياسات الاحتلال الإسرائيلي، ومساعي واشنطن الممنهجة لتصفية الوكالة “كرمز سياسي وإنساني يجسّد حق اللاجئين الفلسطينيين في الإغاثة والعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها قسرًا”.

وأدانت الحركة القرار الأمريكي، مطالبة “المجتمع الدولي برفضه والتصدي له، والتأكيد على أهمية استمرار الدعم لوكالة الأونروا والحفاظ على مكانتها السياسية والقانونية، بصفتها إحدى مؤسسات الأمم المتحدة”.

كما جدّدت حماس دعوتها الإدارة الأمريكية إلى “وقف انحيازها الأعمى للاحتلال وجرائمه، وإنهاء مشاركتها الفعلية في العدوان المتواصل على شعبنا، لا سيما في قطاع غزة، والعمل على تصحيح مسارها السياسي الذي يجعلها شريكًا مباشرًا في انتهاكات القانون الدولي وجرائم الإبادة”.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنت، في وقت سابق، أن الأونروا لم تعد تتمتع بالحصانة القضائية التي كانت تحميها سابقًا.

وجاء هذا التصريح في وثيقة قانونية قدمتها وزارة العدل الأمريكية إلى المحكمة الاتحادية في نيويورك، يوم الخميس، في إطار قضية رفعها أهالي ضحايا هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويعكس هذا التحول موقف الإدارة الأمريكية المتشدد بشأن الوكالة الأممية، خاصة مع الاتهامات الإسرائيلية المتكررة بمشاركة بعض موظفي الأونروا في الهجوم أو التعاون مع حماس.

ووصف فريق الدفاع القانوني عن الأونروا هذه الاتهامات بأنها “غير جدية”، مؤكدًا أن الوكالة تتمتع بالحصانة القانونية بصفتها إحدى مؤسسات الأمم المتحدة، وهو الموقف الذي تبنته الإدارات الأمريكية السابقة.