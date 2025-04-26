شاهد: الدفاعات الجوية الإسرائيلية تحاول اعتراض صاروخ يمني

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من اليوم السبت إن صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وجرى اعتراضه من قبل أنظمة الدفاع الجوي قبل دخوله البلاد.

وذكر الجيش في بيان أن صفارات الإنذار دوّت في عدد من المناطق في إسرائيل في أعقاب إطلاق الصاروخ.

وأظهر مقطع “فيديو” الدفاعات الجوية الإسرائيلية وهي تحاول اعتراض الصاروخ، فوق بئر السبع.

🚨 Sirens sounded in southern Israel following a projectile that was launched from Yemen. The details are under review. pic.twitter.com/CXnHdEoWXx — Israel Defense Forces (@IDF) April 25, 2025

نصرة لغزة

وتشن جماعة (أنصار الله) في اليمن هجمات على إسرائيل وكذلك السفن التي يعتبرونها تابعة لإسرائيل، دعما للفلسطينيين في غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأعلنت (أنصار الله)، أمس الجمعة، مقتل شخص وإصابة آخر في غارات أمريكية استهدفت مناطق عدة في اليمن.

وأعلنت وزارة الخارجية في حكومة (أنصار الله) -غير معترف بها دوليا- في بيان، أن الولايات المتحدة شنت منذ منتصف مارس/آذار الماضي أكثر من 1200 غارة وقصف بحري، تسببت في استشهاد وجرح مئات المدنيين وتدمير العديد من الأعيان المدنية.

وفي 15 مارس الماضي، استأنفت الولايات المتحدة هجماتها ضد اليمن بعد أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب، لجيش بلاده بشن هجوم كبير ضد جماعة (أنصار الله)، قبل أن يهدد بـالقضاء عليها تماما.

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.