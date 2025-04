شاهد: الدفاعات الجوية الإسرائيلية تحاول اعتراض صاروخ يمني

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من اليوم السبت إن صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وجرى اعتراضه من قبل أنظمة الدفاع الجوي قبل دخوله البلاد.

وذكر الجيش في بيان أن صفارات الإنذار دوّت في عدد من المناطق في إسرائيل في أعقاب إطلاق الصاروخ.

وأظهر مقطع “فيديو” الدفاعات الجوية الإسرائيلية وهي تحاول اعتراض الصاروخ، فوق بئر السبع.

🚨 Sirens sounded in southern Israel following a projectile that was launched from Yemen. The details are under review. pic.twitter.com/CXnHdEoWXx

— Israel Defense Forces (@IDF) April 25, 2025