قتلى ومئات الإصابات وأضرار واسعة جراء انفجار كبير في ميناء بجنوب إيران (فيديو)

قتل 4 أشخاص وأصيب 561 آخرين جراء انفجار في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوبي إيران، اليوم السبت.

ووقع انفجار كبير في الميناء الواقع بمحافظة هرمزغان على بُعد أكثر من 1000 كيلو متر جنوبي إيران.

وفي وقت لاحق ذكرت وكالة تسنيم للأنباء، أن الانفجار وقع في مخزن وقود بالميناء.

وذكرت (تسنيم) أن أن شدة الانفجار في الميناء أحدثت أضرارا واسعة. كما نقلت عن مسؤول في ميناء الشهيد رجائي، أن عددا من الموظفين ما زالوا محاصرين تحت الأسقف المنهارة جراء الانفجار.

ونقل التلفزيون الرسمي عن إسماعيل مالكي زاده، المسؤول في إدارة الموانئ والملاحة في هرمزغان قوله إن الانفجار “وقع في جزء من رصيف ميناء الشهيد رجائي، ونعمل على إخماد الحريق”.

وذكرت الوكالة أنه تم تعليق أنشطة الميناء، وإرسال فرق الاستجابة السريعة على الفور إلى المنطقة للسيطرة على الحريق الذي اندلع جراء الانفجار.

وقال مسؤول محلي معني بإدارة الأزمات للتلفزيون الرسمي إن “سبب الواقعة هو انفجار عدة حاويات مخزنة في منطقة رصيف الميناء”.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الانفجار تسبب في تحطيم نوافذ على بعد عدة كيلو مترات، وجرى تداول لقطات على الإنترنت تظهر سحابة دخان ترتفع عقب الانفجار.

من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه أصدر تعليمات بالتحقيق في انفجار ميناء الشهيد رجائي جنوبي البلاد، وإن وزير الداخلية في طريقه لمكان الحادث.

ويعد ميناء الشهيد رجائي، الواقع على مسافة نحو 23 كيلومترا غرب مدينة بندر عباس، أكبر ميناء تجاري في إيران، وتمر عبره أكثر من 70% من البضائع الإيرانية، وفق البيانات الرسمية.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” أن هذا الميناء هو “أكبر وأكثر موانئ الحاويات في إيران تطورا ويضم 12 رصيف حاويات و 30 رافعة وانواع التجهيزات المتطورة، ويؤدي دورا محوريا في الاقتصاد البحري للبلاد”.

ويقع الميناء على مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي.