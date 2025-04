الأونروا تعلن نفاد إمداداتها من الطحين في غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأحد، نفاد إمداداتها من الطحين في قطاع غزة.

وقالت الوكالة في منشور على منصة إكس “أعلن برنامج الأغذية العالمي، في 25 أبريل/نيسان، نفاد مخزونه الغذائي بالكامل في غزة. كما نفدت إمدادات الطحين من الأونروا في وقت سابق من هذا الأسبوع”.

وأوضحت الأونروا أن لديها نحو 3000 شاحنة محمَّلة بمساعدات منقذة للحياة جاهزة للدخول إلى غزة، لكن الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية يمنع دخول الإمدادات منذ أكثر من 50 يومًا.

وشددت المنظمة على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ سنوات.

ويعتمد قطاع غزة، البالغ تعداد سكانه نحو 2.4 مليون نسمة، بشكل شبه كلي على المساعدات الإنسانية التي توقفت تمامًا منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، حين أغلقت إسرائيل معابر كرم أبو سالم وزيكيم وبيت حانون.

Hunger is deepening in #Gaza. People, including many children, are hoping to get some food to survive, during a warm meal distribution by charitable organizations.

Yesterday @WFP announced that it has fully depleted its food stocks in Gaza.

UNRWA flour supplies ran out earlier… pic.twitter.com/Xyo3CHJYrp

— UNRWA (@UNRWA) April 26, 2025